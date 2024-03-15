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Опубликовано: Сегодня, 18:52

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Включить плато Устюрт и подземные мечети в список Всемирного наследия ЮНЕСКО поручил Президент Токаев

Включить плато Устюрт и подземные мечети в список всемирного наследия ЮНЕСКО поручил Президент Касым-Жомарт Токаев на третьем заседании Национального курултая.

фото Акорды
Глава государства отметил, что на Западе Казахстана есть множество уникальных природных достопримечательностей, которые необходимо продвигать на мировом уровне.

Включить плато Устюрт и подземные мечети в список Всемирного наследия ЮНЕСКО поручил Президент Токаев


«В прошлом году Казахстан был избран членом Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Это открывает для нас возможности, которые можно и нужно использовать. Алтын-Эмель и Барсакельмес уже включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Надо продолжить работу в этом направлении, имеющую огромное духовно-культурное значение. В нашей стране много уникальных природных и исторических объектов. Одно из таких неповторимых мест, наша национальная гордость – плато Устюрт. Его завораживающие виды вызывают особый интерес у туристов, привлекают известных зарубежных фотографов, желающих запечатлеть живописные кадры», - сказал Президент.

Также Касым-Жомарт Токаев отметил уникальность подземных мечетей, которыми богаты западные регионы.

«Еще одна удивительная достопримечательность этих мест – подземные мечети. На Западе Казахстана их больше двух десятков. Они построены в разные периоды и отличаются друг от друга. Это свидетельствует о том, что у нашего народа были самобытные духовные традиции, имеющие глубокие корни. Мы должны бережно хранить и продвигать на мировом уровне свои уникальные природные ландшафты и наше историко-культурное наследие. Поручаю уполномоченным органам совместно с Национальной комиссией начать работу по включению указанных объектов в Список всемирного наследия ЮНЕСКО», - сказал глава государства на заседании в Атырау.



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