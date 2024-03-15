Включить плато Устюрт и подземные мечети в список Всемирного наследия ЮНЕСКО поручил Президент Токаев

«Еще одна удивительная достопримечательность этих мест – подземные мечети. На Западе Казахстана их больше двух десятков. Они построены в разные периоды и отличаются друг от друга. Это свидетельствует о том, что у нашего народа были самобытные духовные традиции, имеющие глубокие корни. Мы должны бережно хранить и продвигать на мировом уровне свои уникальные природные ландшафты и наше историко-культурное наследие. Поручаю уполномоченным органам совместно с Национальной комиссией начать работу по включению указанных объектов в Список всемирного наследия ЮНЕСКО», - сказал глава государства на заседании в Атырау.

Глава государства отметил, что на Западе Казахстана есть множество уникальных природных достопримечательностей, которые необходимо продвигать на мировом уровне.«В прошлом году Казахстан был избран членом Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Это открывает для нас возможности, которые можно и нужно использовать. Алтын-Эмель и Барсакельмес уже включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Надо продолжить работу в этом направлении, имеющую огромное духовно-культурное значение. В нашей стране много уникальных природных и исторических объектов. Одно из таких неповторимых мест, наша национальная гордость – плато Устюрт. Его завораживающие виды вызывают особый интерес у туристов, привлекают известных зарубежных фотографов, желающих запечатлеть живописные кадры», - сказал Президент.Также Касым-Жомарт Токаев отметил уникальность подземных мечетей, которыми богаты западные регионы.