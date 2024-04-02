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Опубликовано: Сегодня, 12:33

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Спасатели Мангистау продолжают работать в паводкоопасных регионах

О том, как проходят аварийно-спасательные работы в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях, рассказали в ДЧС Мангистауской области.

Кадр видео
Силами и средствами департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, направленными на паводкоопасные регионы (Актюбинская и Западно-Казахстанская область), ежедневно проводятся аварийно-спасательные и неотложные работы.

По результатам совместных с воинской частью №20982 проведенных противопаводковых работ, в селе Кобда Актюбинской области не допущено подтопления более 1200 домов, с численностью населения 6 тысяч человек.

По результатам проведенных противопаводковых работ в поселке Пугачево Западно-Казахстанской области не было допущено подтопления более 600 домов, с численностью населения 2 тысяч человек.





Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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