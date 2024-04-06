Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 06 Апреля
+10...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.78 KZT
  • €1 = 484 KZT
  • 1 RUB = 4.84 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 09:48

Просмотров: 0

Врачи мангистауской больницы отправились в Бейнеу для оказания помощи эвакуированным жителям из Атырауской области

Шестого апреля врачи из Мангистауской областной больницы направились в Бейнеуский район, чтобы оказать неотложную медицинскую помощь жителям Атырауской области, которые были эвакуированы из-за паводков, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области
В состав группы вошли травматолог, терапевт, эндокринолог, уролог и хирург. Кроме того, пострадавшие от паводков также могут рассчитывать на помощь невролога, реаниматолога и психолога.

О ситуации в районе рассказал главный врач Бейнеуской центральной районной больницы Берик Абдуллаев.

По его словам, медучреждение обычно рассчитано на 140 койко-мест, но в связи со сложившейся ситуацией их количество будет увеличено до 300 единиц.

- Дополнительные койко-места также будут предоставлены в Боранкольской сельской больнице, которая обычно рассчитана на 30 койко-мест. Их количество увеличат до 100 коек. Штатная численность персонала в Бейнеуской районной больнице составляет 122 человека, а в селе Боранкул – восемь человек, - проинформировал Берик Абдуллаев.


Обе больницы обеспечены необходимым объемом лекарственных средств и наблюдается отсутствие дефицита медицинских препаратов.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика