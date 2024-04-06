Врачи мангистауской больницы отправились в Бейнеу для оказания помощи эвакуированным жителям из Атырауской области

- Дополнительные койко-места также будут предоставлены в Боранкольской сельской больнице, которая обычно рассчитана на 30 койко-мест. Их количество увеличат до 100 коек. Штатная численность персонала в Бейнеуской районной больнице составляет 122 человека, а в селе Боранкул – восемь человек, - проинформировал Берик Абдуллаев.

В состав группы вошли травматолог, терапевт, эндокринолог, уролог и хирург. Кроме того, пострадавшие от паводков также могут рассчитывать на помощь невролога, реаниматолога и психолога.О ситуации в районе рассказал главный врач Бейнеуской центральной районной больницы Берик Абдуллаев.По его словам, медучреждение обычно рассчитано на 140 койко-мест, но в связи со сложившейся ситуацией их количество будет увеличено до 300 единиц.Обе больницы обеспечены необходимым объемом лекарственных средств и наблюдается отсутствие дефицита медицинских препаратов.