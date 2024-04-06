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Опубликовано: Сегодня, 12:29

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Студенческое общежитие в Актау готово принять эвакуированных из Атырауской области

Студенческое общежитие, расположенное в Актау, рассчитано на размещение 130 человек. Сейчас в общежитии живут 30 студентов, поэтому здесь готовы принять около сотни человек из числа эвакуированных.

Фото: акимат Мангистауской области
- В общежитии есть свободные места, поэтому мы готовы принять людей. Это четырёхэтажное здание. В каждой комнате есть все необходимое, постельное белье уже приготовили, имеются санузлы, на первом этаже есть большая кухня, - рассказал Ермек Нурмагамбет, исполнительный вице-президент университета им.Ш. Есенова.


Также из числа студентов готовы волонтеры. Они будут помогать переносить вещи, размещать эвакуированных.

Напомним, из-за паводков из Атырауской области в Мангистау были эвакуированы более 8 тысяч человек.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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