Студенческое общежитие в Актау готово принять эвакуированных из Атырауской области

- В общежитии есть свободные места, поэтому мы готовы принять людей. Это четырёхэтажное здание. В каждой комнате есть все необходимое, постельное белье уже приготовили, имеются санузлы, на первом этаже есть большая кухня, - рассказал Ермек Нурмагамбет, исполнительный вице-президент университета им.Ш. Есенова.

Также из числа студентов готовы волонтеры. Они будут помогать переносить вещи, размещать эвакуированных.Напомним, из-за паводков из Атырауской области в Мангистау были эвакуированы более 8 тысяч человек.