Во всех городах, районах Мангистау работают call-центры

По Актау работает call-центр 24/7. Контактный номер call-центра акимата города Актау: +7 (7292) 33-65-04.



Контактный номер call-центра по Жанаозену: +7 (701) 226-02-11 (Медеу).



Контактный номер call-центра, действующего по Мунайлинскому району: +7 (778) 126-82-84 (Иса), +7 (778) 985-14-25 (Айдынбек).



Контактный номер call -центра по Каракиянскому району: +7 (775) 132-79-97 (Асылбек), +7 (701) 653-07-98 (Турсынбек).



Контактный номер call -центра по Тупкараганскому району: +7 (702) 682-81-37 (Советхан).



Контактный номер call -центра по Мангистаускому району: +7 (72931) 50-4-78, +7 (701) 666-45-68 (Айдос), +7 (778) 221-81-06 (Аманбек).



Контактный номер call-центра по Бейнеускому району: +7 (7292) 2-20-42, +7 (707) 815-01-90 (Саламат), +7 (702) 120-06-03 (Ерлан).