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Опубликовано: Сегодня, 10:08

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Организации образования Мангистау готовы поддержать эвакуированных из Атырау обучающихся

Управление образования Мангистауской области заявило о готовности поддержать онлайн-обучением и психологической помощью эвакуированных в регион школьников и студентов, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото: Pixabay
По информации ведомства, в целях оказания поддержки жителям Жылыойского района Атырауской области задействованы все работники сферы образования. Для эвакуированных жителей подготовлены места для 20 000 человек в спортзалах 130 школ и 7 колледжей, 5 общежитиях и 3 интернатах, разосланы геолокации приемных пунктов, закреплены ответственные специалисты по каждому району/городу.

Отмечено также, что для учащихся предусмотрена возможность онлайн обучения, разных кружков, организовано дежурство педагогов по мерам безопасности. Налажены контакты с компетентными органами, открыт специальный чат «Помощь Атырау». Педагогами области инициировано и поддержано предложение о перечислении однодневной заработной платы жителям регионов, пострадавших от паводков.

По Бейнеу в 19 организациях образования открыты пункты приема эвакуированных лиц. Предпринимателями и молодежью-волонтерами предоставлены завтрак, обед, также теплая одежда, необходимые вещи. Жители села и учителя забирают домой семьи, предоставляют им все условия.

Члены школы молодых специалистов «Ұшқын» доставляют прибывшие в район вещи и продукты по адресам.

В целях развлечения детей школьного и дошкольного возраста проводятся различные тренинги, беседы, игры. В актовых залах школ проходят показы фильмов для детей.

Управление образования Мангистауской области сообщает, что организации образования региона готовы принимать обучающихся школьного, студенческого возраста, прибывших в область, оказывать им психологическую поддержку.

Управлением предложено связаться со следующими ответственными специалистами.

Специалисты, ответственные за формирование списков учащихся:

По Актау: +7 (701) 121-55-05 (Кульпан Мирова), +7 (701) 400-77-85 (Дамеш Садыкова).

По Жанаозену: +7 (777) 956-96-75 (Айнур Нысанова), +7 (708) 979-53-78 (Косдаулет Джамалов).

По Каракиянскому району: +7 (775) 725-62-82 (Талгат Ермеков).

По Мунайлинскому району: +7 (778) 169-38-74 (Рахат Жасакова), +7 (775) 527-61-11.

По Бейнеускому району: +7 (702) 292-85-95 (Камшат Даулетбаева), +7 (705) 880-64-62 (Махмут Турумов).

По Тупкараганскому району: +7 (702) 397-88-74 (Роза Оразатова).

По Мангистаускому району: +7 (775) 141-02-21 (Жулдыз Байтурганова).

Специалисты, ответственные за размещение в общежитиях колледжа и формирование списков студентов:

По Актау: +7 (775) 387-53-58 (Куралай Жарылгасова), +7 (775) 669-69-69 (Мазильбек Утебаев).

По Жанаозену: +7 (778) 202-53-33 (Далабай Бекмаганбетов).

По Бейнеускому району: +7 (777) 703-53-33 (Нурбол Бурин).

По Мангистаускому району: +7 (778) 591-41-79.

По Каракиянскому району: +7 (701) 300-65-82.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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