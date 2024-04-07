Аким Актау встретился с эвакуированными из-за паводков жителями Атырауской области

- Как отметил Касым-Жомарт Токаев в своем послании, мы должны сплотиться и общими силами противостоять последствиям стихийного бедствия. Ведь в единстве – наша сила. Стоит отметить, что специальные пункты эвакуации функционируют также в селах Боранкул, Бейнеу, Шетпе, Мунайлинском районе. Все они оснащены всем необходимым, - сказал аким Актау Улугбек Тналиев.

- Если у населения возникнут вопросы, они смогут обратиться за правовой помощью к прокурорам. Таким образом, мы готовы предоставить необходимую правовую поддержку эвакуированным гражданам, - отметил Берик Ходжаев.

В общежитии, рассчитанном на 500 мест, в ходе встречи с эвакуированными гражданами аким города отметил, что им будет оказана вся необходимая помощь.Заместитель прокурора Актау Берик Ходжаев сообщил, что для предоставления правовой поддержки эвакуированным гражданам ежедневно в общежитии будут находиться дежурные прокуроры.Контактные данные дежурных прокуроров в случае возникновения вопросов:+7 (775) 494-62-93 (Мамай);+7 (705) 229-83-68 (Бакдаулет).В свою очередь эвакуированные жители поблагодарили акима города.- Нас разместили в чистом и уютном месте. Благодарю всех, кто нам помогает, - сказала Акбота Жусипбаева.