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Опубликовано: Сегодня, 10:14

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Аким Актау встретился с эвакуированными из-за паводков жителями Атырауской области

Аким Актау Улугбек Тналиев посетил общежитие, расположенное в 17 микрорайоне, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области
В общежитии, рассчитанном на 500 мест, в ходе встречи с эвакуированными гражданами аким города отметил, что им будет оказана вся необходимая помощь.

- Как отметил Касым-Жомарт Токаев в своем послании, мы должны сплотиться и общими силами противостоять последствиям стихийного бедствия. Ведь в единстве – наша сила. Стоит отметить, что специальные пункты эвакуации функционируют также в селах Боранкул, Бейнеу, Шетпе, Мунайлинском районе. Все они оснащены всем необходимым, - сказал аким Актау Улугбек Тналиев.


Заместитель прокурора Актау Берик Ходжаев сообщил, что для предоставления правовой поддержки эвакуированным гражданам ежедневно в общежитии будут находиться дежурные прокуроры.

- Если у населения возникнут вопросы, они смогут обратиться за правовой помощью к прокурорам. Таким образом, мы готовы предоставить необходимую правовую поддержку эвакуированным гражданам, - отметил Берик Ходжаев.


Контактные данные дежурных прокуроров в случае возникновения вопросов:

+7 (775) 494-62-93 (Мамай);
+7 (705) 229-83-68 (Бакдаулет).

В свою очередь эвакуированные жители поблагодарили акима города.

- Нас разместили в чистом и уютном месте. Благодарю всех, кто нам помогает, - сказала Акбота Жусипбаева.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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