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Опубликовано: Сегодня, 15:48

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В Бейнеу оказывается психологическая помощь эвакуированным жителям

В Бейнеуском районе с эвакуированными жителями города Кульсары работают 25 социально-педагогических работников, 29 педагогов-психологов, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото: кадр из видео
Проведена информационная кампания среди граждан, находящихся в чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Атырау. Педагоги-психологи различных школ организовали разнообразные мероприятия для детей школьного и дошкольного возраста, включая тренинги, беседы и игры.

- Мы оказываем помощь тем, кто оказался в трудной ситуации. Детям предлагаем развлечения в виде игр и мультфильмов. Также мы предоставляем индивидуальные консультации для тех, кто обратился к нам, - поделилась опытом Зейнеш Жиренова, педагог-психолог школы имени Абая.


Педагог-психолог школы имени Ы. Алтынсарина Карлыгаш Аккозова отметила, что двое человек доставлены в медицинские учреждения.

- Три психолога школы имени Ы. Алтынсарина оказывают поддержку населению из Кульсары, используя методы психологической поддержки и снятия тревожности. Двое из пострадавших были госпитализированы: женщина с высоким артериальным давлением и старшеклассник с диабетом. Они получают необходимое лечение. В школе работают психологи и медицинский персонал, - добавила Карлыгаш Аккозова.


Состояние эвакуированных граждан на данный момент стабильное. Специалисты готовы предоставить необходимую помощь по мере необходимости.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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