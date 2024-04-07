В Бейнеу оказывается психологическая помощь эвакуированным жителям

- Мы оказываем помощь тем, кто оказался в трудной ситуации. Детям предлагаем развлечения в виде игр и мультфильмов. Также мы предоставляем индивидуальные консультации для тех, кто обратился к нам, - поделилась опытом Зейнеш Жиренова, педагог-психолог школы имени Абая.

- Три психолога школы имени Ы. Алтынсарина оказывают поддержку населению из Кульсары, используя методы психологической поддержки и снятия тревожности. Двое из пострадавших были госпитализированы: женщина с высоким артериальным давлением и старшеклассник с диабетом. Они получают необходимое лечение. В школе работают психологи и медицинский персонал, - добавила Карлыгаш Аккозова.

Проведена информационная кампания среди граждан, находящихся в чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Атырау. Педагоги-психологи различных школ организовали разнообразные мероприятия для детей школьного и дошкольного возраста, включая тренинги, беседы и игры.Педагог-психолог школы имени Ы. Алтынсарина Карлыгаш Аккозова отметила, что двое человек доставлены в медицинские учреждения.Состояние эвакуированных граждан на данный момент стабильное. Специалисты готовы предоставить необходимую помощь по мере необходимости.