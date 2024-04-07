В акимате Актау обсудили вопросы безопасности эвакуированных граждан

- В целях обеспечения безопасности граждан в эвакуационных пунктах города поручаю принять к сведению вопрос правопорядка. Людей, приезжающих в эвакуационные пункты, следует распределять по социальной категории. В первую очередь в эвакуационные пункты необходимо разместить женщин и детей. В каждом эвакуационном пункте ответственные лица должны следить за порядком, чистотой, безопасностью по своей секции. Вход в школы должен быть отдельно от главного входа. Необходимо разработать методическое пособие для эвакуированных граждан. Желательно, чтобы в этом пособии были четкие правила для безопасности граждан в эвакуационных пунктах. Также стоит проверить стабильность цен в сфере торговли, - сказал аким города Улугбек Тналиев.

В заседании приняли участие заместители акима города, представители городской прокуратуры, городского управления по чрезвычайным ситуациям, городского управления полиции и руководители ответственных отделов. Аким города поручил ответственным обеспечить безопасность эвакуированных граждан.