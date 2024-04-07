Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 07 Апреля
+10...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.78 KZT
  • €1 = 484 KZT
  • 1 RUB = 4.84 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 16:04

Просмотров: 0

В акимате Актау обсудили вопросы безопасности эвакуированных граждан

В акимате Актау под председательством акима города Улугбека Тналиева состоялось заседание городского штаба. На совещании обсуждались вопросы размещения и безопасности эвакуированных граждан, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Фото: Актауский городской акимат
В заседании приняли участие заместители акима города, представители городской прокуратуры, городского управления по чрезвычайным ситуациям, городского управления полиции и руководители ответственных отделов. Аким города поручил ответственным обеспечить безопасность эвакуированных граждан.

- В целях обеспечения безопасности граждан в эвакуационных пунктах города поручаю принять к сведению вопрос правопорядка. Людей, приезжающих в эвакуационные пункты, следует распределять по социальной категории. В первую очередь в эвакуационные пункты необходимо разместить женщин и детей. В каждом эвакуационном пункте ответственные лица должны следить за порядком, чистотой, безопасностью по своей секции. Вход в школы должен быть отдельно от главного входа. Необходимо разработать методическое пособие для эвакуированных граждан. Желательно, чтобы в этом пособии были четкие правила для безопасности граждан в эвакуационных пунктах. Также стоит проверить стабильность цен в сфере торговли, - сказал аким города Улугбек Тналиев.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика