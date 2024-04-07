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Опубликовано: Сегодня, 16:07

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В Курыке организован прием эвакуированных граждан в пункте временного размещения

Сегодня аким Каракиянского района Сымбат Торетаев встретился с жителями Кульсары, эвакуированными в село Курык Каракиянского района в результате паводков, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

Фото: кадр из видео
Количество прибывших из Кульсары – 43, из них взрослых – 19, несовершеннолетних – 24. Данный пункт имеет возможность принять 150 жителей.

Отметим, что эвакуационные пункты, расположенные на территории района, готовы к приему граждан. В каждом пункте закреплено ответственное лицо. Эвакуированные обеспечиваются постельным бельем, продуктами питания и всем необходимым. В районе работает call-center.



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