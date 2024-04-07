Специально сформированная бригада для оказания помощи из Жанаозена отправилась в Кульсары

В составе бригады 60 специалистов, в Кульсары доставлено также 30 единиц техники. Группа полностью обеспечена продовольствием и инвентарем.



Отметим, что в числе организаций, обеспечивших спецтехнику, – компании «Озенмунайгаз», «KazPetroDrilling», «Бұрғылау», «Мунайфилдсервис», «Озенмунайсервис», «КазгГӨЗ», «Кен-Курылыс Сервис», «Озенжылу», «Озенинвест», «Озенэнергосервис».

Свою лепту внесли также депутаты городского маслихата, индивидуальные предприниматели и волонтеры.