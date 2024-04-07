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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 20:16

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Специально сформированная бригада для оказания помощи из Жанаозена отправилась в Кульсары

В целях ликвидации последствий наводненийпри поддержке акимата Жанаозена в Кульсары выехала бригада оказания помощи, оснащенная специальной техникой, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Фото: кадр из видео
В составе бригады 60 специалистов, в Кульсары доставлено также 30 единиц техники. Группа полностью обеспечена продовольствием и инвентарем.

Отметим, что в числе организаций, обеспечивших спецтехнику, – компании «Озенмунайгаз», «KazPetroDrilling», «Бұрғылау», «Мунайфилдсервис», «Озенмунайсервис», «КазгГӨЗ», «Кен-Курылыс Сервис», «Озенжылу», «Озенинвест», «Озенэнергосервис».
Свою лепту внесли также депутаты городского маслихата, индивидуальные предприниматели и волонтеры.



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