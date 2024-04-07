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Опубликовано: Сегодня, 20:25

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В Актау медресе возле мечети «Бекет ата» готово принять эвакуированных граждан

В Актау медресе возле областной мечети «Бекет ата» в 26 микрорайоне готово принять эвакуированных граждан. Об этом сообщил главный имам Мангистауской области Ануар Елжанов, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Фото: кадр из видео
По словам главного имама Мангистауской области Ануара Елжанова, около 40 человек смогут разместиться в медресе возле областной мечети «Бекет ата» в 26 микрорайоне.

- В городе функционирует ряд эвакуационных пунктов. Одно из них – двухэтажное здание медресе возле областной мечети «Бекет ата». Медресе, которое рассчитано на около 40 человек, готово принять эвакуированных граждан. В настоящее время медресе обеспечивается всеми необходимыми вещам и продуктами питания. Мы должны действовать сплоченно, ведь только в единстве мы обретаем нашу истинную силу, - сказал главный имам Мангистауской области Ануар Елжанов.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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