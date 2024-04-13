Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 13 Апреля
+14...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 447.89 KZT
  • €1 = 476.78 KZT
  • 1 RUB = 4.79 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 16:03

Просмотров: 0

Аким Актау призвал предпринимателей к участию в субботниках

Глава Актау не видит заинтересованности бизнесменов в санитарной очистке своих же участков, сообщает пресс-служба городского акимата.

Фото предоставили в городском акимате
В рамках экологической акции «Таза Қазақстан» сегодня, 13 апреля, в городе прошел весенний субботник. Участниками стали около 600 сотрудников государственных учреждений, областного управления, предприятий, общественных организаций, представителей неправительственных организаций, студентов, депутатов областного маслихата, общественных активистов, представителей партии и экоактивистов. Было задействовано 12 единиц техники, вывезено около 25 тонн мусора.

Аким Актау призвал предпринимателей к участию в субботниках


Аким города Улугбек Тналиев отметил, что в субботнике должны участвовать не только государственные служащие, но и предприниматели.

Аким Актау призвал предпринимателей к участию в субботниках


- В рамках экологической акции «Таза Қазақстан» каждую субботу в городе проводится весенний субботник. К сожалению, активное участие принимают в основном государственные служащие. Представители малого и среднего бизнеса эту акцию не поддерживают. Некоторые предприниматели, получив землю, не ограждают ее и не убирают. Предпринимателям будут выданы уведомления по вопросам санитарной очистки территории. Они должны обеспечивать чистоту возле своего участка, не дожидаясь уведомления. Чистота города - это общая ответственность, - обратился аким города Улугбек Тналиев.


Аким Актау призвал предпринимателей к участию в субботниках


Субботник проводился по адресам:

- от памятника «Шотан батыр» до супермаркета «Анвар»;
- от АЗС «Кездесу» до ТТС Data CentrAktau;
- сквер в 12 микрорайоне, от дома №1 до дома №17;
- микрорайон «Самал», резиденция;
- 15А микрорайон, от набережной «Самал» до композиции «I love Aktau»;
- возле памятника Тарасу Шевченко.

Аким Актау призвал предпринимателей к участию в субботниках



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика