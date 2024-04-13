Аким Актау призвал предпринимателей к участию в субботниках

- В рамках экологической акции «Таза Қазақстан» каждую субботу в городе проводится весенний субботник. К сожалению, активное участие принимают в основном государственные служащие. Представители малого и среднего бизнеса эту акцию не поддерживают. Некоторые предприниматели, получив землю, не ограждают ее и не убирают. Предпринимателям будут выданы уведомления по вопросам санитарной очистки территории. Они должны обеспечивать чистоту возле своего участка, не дожидаясь уведомления. Чистота города - это общая ответственность, - обратился аким города Улугбек Тналиев.

В рамках экологической акции «Таза Қазақстан» сегодня, 13 апреля, в городе прошел весенний субботник. Участниками стали около 600 сотрудников государственных учреждений, областного управления, предприятий, общественных организаций, представителей неправительственных организаций, студентов, депутатов областного маслихата, общественных активистов, представителей партии и экоактивистов. Было задействовано 12 единиц техники, вывезено около 25 тонн мусора.Аким города Улугбек Тналиев отметил, что в субботнике должны участвовать не только государственные служащие, но и предприниматели.