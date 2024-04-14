28 объектов образования Мангистау приняли эвакуированных жителей из Атырауской области

- Глава государства дал поручение по возмещению ущерба пострадавшим от паводка гражданам. Правительством начата работа по возмещению материального ущерба. Для нас очень важно обеспечить детей обучением и отдыхом до окончания паводков и завершения восстановительных работ. На объектах создаются все условия для рациональной организации учебного процесса. В рамках фонда всеобуча дети будут обеспечены необходимыми школьными принадлежностями. Эти работы будут продолжены, - сказал глава ведомства.

В общежитии реабилитационного центра Актау проживает 73 жителей Атырауской области, среди них 11 детей с особыми образовательными потребностями. Во время встречи Гани Бейсембаев отметил, что правительством особое внимание уделяется обеспечению безопасности и созданию благоприятных условий пребывания детей.Также министр посетил эвакуационные пункты в Каракиянском районе, школе-гимназии №19 и пункт приема гуманитарной помощи в Актау. Всего 28 объектов образования Мангистауской области реорганизованы во временные пункты размещения граждан.Напомним, ранее министр просвещения посетил Атыраускую область, где также встретился с педагогами и жителями. После Мангистауской области он ознакомится с положением в северных регионах страны.