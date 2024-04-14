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Опубликовано: Сегодня, 11:46

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28 объектов образования Мангистау приняли эвакуированных жителей из Атырауской области

Министр просвещения РК встретился с эвакуированными жителями из Атырау в Мангистауской области, сообщает Центр общественных коммуникаций региона.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области
В общежитии реабилитационного центра Актау проживает 73 жителей Атырауской области, среди них 11 детей с особыми образовательными потребностями. Во время встречи Гани Бейсембаев отметил, что правительством особое внимание уделяется обеспечению безопасности и созданию благоприятных условий пребывания детей.

- Глава государства дал поручение по возмещению ущерба пострадавшим от паводка гражданам. Правительством начата работа по возмещению материального ущерба. Для нас очень важно обеспечить детей обучением и отдыхом до окончания паводков и завершения восстановительных работ. На объектах создаются все условия для рациональной организации учебного процесса. В рамках фонда всеобуча дети будут обеспечены необходимыми школьными принадлежностями. Эти работы будут продолжены, - сказал глава ведомства.


Также министр посетил эвакуационные пункты в Каракиянском районе, школе-гимназии №19 и пункт приема гуманитарной помощи в Актау. Всего 28 объектов образования Мангистауской области реорганизованы во временные пункты размещения граждан.

Напомним, ранее министр просвещения посетил Атыраускую область, где также встретился с педагогами и жителями. После Мангистауской области он ознакомится с положением в северных регионах страны.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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Комментарии ( 1 )

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Vladimir00 (Посетители) Сегодня, 14:39
А их не проверяют что действительно потопленики.ведь есть и халявщики типа на дармовщинку пожить.а чё.корм есть,жилье есть ещё и права свои прокачать можно.
 
 

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