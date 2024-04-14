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Опубликовано: Сегодня, 18:44

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В Мунайлинском районе вывезено 35 тонн мусора

Вчера в Мунайлинском районе прошел очередной субботник. В ходе мероприятия на 10 специально отведенных территориях района проведена санитарная очистка, посадка и побелка деревьев и полив, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

Фото: кадр из видео
При участии около 800 работников района и активного населения было посажено 200 деревьев. С помощью семи единиц спецтехники вывезено 35 тонн мусора.

Кроме того, в каждом селе, районном центре коммунальными учреждениями и подрядными организациями ежедневно проводятся работы по содержанию дорог, обновлению дорожных знаков, содержанию бордюров, побелке деревьев.

Отмечается, что данное мероприятие прошло в рамках экологических акций «Таза Қазақстан» и «Таза өлке – Маңғыстау». Кампания продлится до 11 мая.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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