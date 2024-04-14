В Мунайлинском районе вывезено 35 тонн мусора

Фото: кадр из видео
При участии около 800 работников района и активного населения было посажено 200 деревьев. С помощью семи единиц спецтехники вывезено 35 тонн мусора.
Кроме того, в каждом селе, районном центре коммунальными учреждениями и подрядными организациями ежедневно проводятся работы по содержанию дорог, обновлению дорожных знаков, содержанию бордюров, побелке деревьев.
Отмечается, что данное мероприятие прошло в рамках экологических акций «Таза Қазақстан» и «Таза өлке – Маңғыстау». Кампания продлится до 11 мая.
Кроме того, в каждом селе, районном центре коммунальными учреждениями и подрядными организациями ежедневно проводятся работы по содержанию дорог, обновлению дорожных знаков, содержанию бордюров, побелке деревьев.
Отмечается, что данное мероприятие прошло в рамках экологических акций «Таза Қазақстан» и «Таза өлке – Маңғыстау». Кампания продлится до 11 мая.
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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