В Мунайлинском районе вывезено 35 тонн мусора

При участии около 800 работников района и активного населения было посажено 200 деревьев. С помощью семи единиц спецтехники вывезено 35 тонн мусора.



Кроме того, в каждом селе, районном центре коммунальными учреждениями и подрядными организациями ежедневно проводятся работы по содержанию дорог, обновлению дорожных знаков, содержанию бордюров, побелке деревьев.



Отмечается, что данное мероприятие прошло в рамках экологических акций «Таза Қазақстан» и «Таза өлке – Маңғыстау». Кампания продлится до 11 мая.