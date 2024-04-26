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Опубликовано: Вчера, 17:56

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Международная научно-практическая конференция нефтяников и геологов стартовала в Мангистау

В Актау 26 апреля глава региона Нурлан Ногаев и председатель правления АО «НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев приняли участие в международной научно-практической конференции, посвященной нефтегазовому будущему Мангистау. Это значимое событие в отрасли, организованное Казахстанским обществом нефтяников-геологов. Конференция представляет собой открытую платформу для обсуждения вопросов геологии и разработки нефтегазовых месторождений с участием ведущих специалистов. Об этом сообщает пресс-служба акимата Мангистауской области.

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области
В этом году конференция собрала на одной площадке более 200 геологов, геофизиков, экспертов в нефтегазовой отрасли и ветеранов нефтегазовой промышленности из Казахстана, Азербайджана, Германии, Дании, России, Китая, Узбекистана. Участники конференции рассмотрели вопросы, связанные с разведкой и разработкой нефтяных и газовых месторождений, транспортом, хранением и переработкой нефти и газа.

Мангистау традиционно является промышленным регионом, где добывается порядка 1/4 нефти Казахстана. Ежегодно в регионе добываются до 18 млн тонн нефти и 3 млрд кубических метров природного газа.

Выступая на пленарном заседании, председатель правления АО «НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев рассказал о проектах, направленных на поддержание объема добычи углеводородов в Мангистауской области, включая проект реабилитации месторождений Узень и Карамандыбас.

КМГ также совместно с «Лукойл» приступил к детальному проектированию разработки морского проекта «Каламкас - море - Хазар», где первая добыча нефти запланирована на 2029 год. Реализация данного проекта может существенно повлиять на показатели нефтегазовой отрасли Мангистауской области.
Глава Казахстанского общества нефтяников-геологов Балтабек Куандыков рассказал, что в Казахстане есть более 300 месторождений. Из них разрабатываются около 150-170.

- Многие месторождения достигли пика добычи. Например, Доссор и Макат добываются уже более 100 лет, а Узень и Жетыбай – более 60 лет. Это довольно продолжительный период, и на этих старых месторождениях ожидается сокращение добычи. Однако будут применяться передовые технологии, чтобы смягчить резкое падение производства. На территории Мангистауской области разведано около 70 месторождений углеводородного сырья с общими запасами нефти в 900 млн тонн и газа в 150 млрд кубометров. Не менее перспективным районом для поисков новых месторождений нефти и газа является сектор Каспийского моря, по всей части которого впервые выявлено более 200 локальных структур, половина из них расположены в зоне Мангистауской области. Это вполне хорошие перспективы для нас, учитывая, что инфраструктура региона, его географическое положение позволяют экспортировать углеводороды по морю и по суше, - отметил Балтабек Куандыков.


Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев отметил, что открытие новых месторождений, увеличение запасов углеводородов и стабилизация добычи нефти являются ключевыми аспектами будущего нашего региона.

- Эта научно-практическая конференция предоставит уникальные возможности специалистам нефтегазовой отрасли для обмена знаниями и опытом, а также для вовлечения интеллектуального и технического потенциала в улучшение перспектив нефтегазоносности Южного Мангышлака, полуострова Бузачи, Северного Устюрта и прилегающего шельфа Каспийского моря. Проведение полевых геологических экспедиций откроет участникам уникальные возможности для личного знакомства с ключевыми геологическими объектами региона, что способствует созданию новых идей и концепций для дальнейших исследований и разработки месторождений. Я надеюсь, что данное мероприятие станет уникальным опытом для всех его участников и сделает значительный вклад в развитие нефтегазовой отрасли и геологической науки, - отметил Нурлан Ногаев.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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