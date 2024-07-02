Принимать на госслужбу будут по-новому в Мангистау

В Мангистау с 1 июля будут принимать сотрудников на государственные административные должности корпуса «Б» по новым правилам, сообщил начальник управления Агентства по делам государственной службы по Мангистауской области Токтамыс Жумагулов.

Фото с сайта alataunews.kz

Новшество обсуждалось на брифинге, прошедшем в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

По словам спикера, данная система будет внедрена в местных представительных органах и в инспекционной комиссии. Это означает, что граждане могут подать заявление на получение государственной услуги онлайн и принять участие в конкурсе через портал «Е-кызмет». Одновременно был разработан портал «eqyzmet.gov.kz», обеспечивающий полную цифровизацию процедуры конкурса.

В настоящее время очень важно привлекать к государственной службе профессионалов, отвечающих запросам общества. А электронный портал «Е-қызмет» - незаменимая система объективной оценки компетенций и способностей участников. В ходе интервью с гражданами, принятыми на государственную службу по данному проекту, большинству участников откроются пути к настоящей конкуренции. Например, по действующей системе отбора средняя доля кандидатов на одну должность составляет 1,7 человека, а при новой системе отбора средняя доля кандидатов на одну должность увеличилась в три с половиной раза и составит 5,8 человека, - сообщил Токтамыс Жумагулов.

До этого же кандидаты на государственную службу в первую очередь должны были пойти в местный отдел, чтобы пройти проверку на знание законодательства. На сегодня это все можно пройти на портале www.eqyzmet.gov.kz даже не выходя из дома.