Принимать на госслужбу будут по-новому в Мангистау

В Мангистау с 1 июля будут принимать сотрудников на государственные административные должности корпуса «Б» по новым правилам, сообщил начальник управления Агентства по делам государственной службы по Мангистауской области Токтамыс Жумагулов.
Новшество обсуждалось на брифинге, прошедшем в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области.
По словам спикера, данная система будет внедрена в местных представительных органах и в инспекционной комиссии. Это означает, что граждане могут подать заявление на получение государственной услуги онлайн и принять участие в конкурсе через портал «Е-кызмет». Одновременно был разработан портал «eqyzmet.gov.kz», обеспечивающий полную цифровизацию процедуры конкурса.
В настоящее время очень важно привлекать к государственной службе профессионалов, отвечающих запросам общества. А электронный портал «Е-қызмет» - незаменимая система объективной оценки компетенций и способностей участников. В ходе интервью с гражданами, принятыми на государственную службу по данному проекту, большинству участников откроются пути к настоящей конкуренции. Например, по действующей системе отбора средняя доля кандидатов на одну должность составляет 1,7 человека, а при новой системе отбора средняя доля кандидатов на одну должность увеличилась в три с половиной раза и составит 5,8 человека, - сообщил Токтамыс Жумагулов.
До этого же кандидаты на государственную службу в первую очередь должны были пойти в местный отдел, чтобы пройти проверку на знание законодательства. На сегодня это все можно пройти на портале www.eqyzmet.gov.kz даже не выходя из дома.
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