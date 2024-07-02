Президент Касым-Жомарт Токаев встретил Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина

Президент Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, прибывшего в Казахстан с государственным визитом, об этом сообщается на канале aqorda .

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В воздушной гавани в честь высокого гостя был выстроен почетный караул. В знак искренней дружбы между народами Казахстана и Китая Председателя Си Цзиньпина и членов официальной делегации приветствовали дети с флажками двух стран, исполнившие песню на китайском языке.



Программа визита предусматривает проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов.