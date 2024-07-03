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03.07.2024, 09:10

Аким Мангистауской области дал поручения по развитию агропромышленного комплекса в регионе

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На аппаратном совещании 2 июля под председательством главы региона Нурдаулета Килыбая были обсуждены вопросы поддержки местных фермеров и увеличения объемов сельскохозяйственной продукции, сообщает пресс-служба акима области.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Глава региона раскритиковал ответственных лиц за проводимую работу по поддержке местных товаропроизводителей и дал соответствующие поручения акимам городов и районов.
 
 Туризм и сельское хозяйство вносят основной вклад в экономический рост Мангистау и улучшение социального положения населения. Наше будущее напрямую зависит от этих направлений. В регионе есть граждане, которые производят за свой счет сельхозпродукцию в больших количествах. Но, если они хотят ее продать, то  не могут получить землю и так далее,  сталкиваясь с различными препятствиями. В ближайшее время решите проблему, создайте условия для фермеров, и население получит доступ к местной продукции, - сказал Нурдаулет Килыбай.

Кроме того, аким области отметил важность развития верблюдоводства в регионе.  

 В Мангистауской области насчитывается самое большое количество верблюдов. Наша национальная профессия - скотоводство, унаследованная от предков, продолжает развиваться и сегодня. На III Межрегиональном форуме «Казахстан-Китай», прошедшем недавно в  городе Урумчи, велись переговоры по строительству завода по производству сухого верблюжьего молока в нашей области. Казахстанские и китайские предприниматели заинтересованы в совместной реализации проекта. В будущем они приедут в регион для проведения всестороннего исследования. Вот почему так важно развивать верблюдоводство, – сказал аким области.

Отметим,что в области, согласно статистическим данным, общее поголовье скота за январь-июнь 2024 года составило 807 849 голов. Из них численность верблюдов составила 102 702 головы, что на 0,7% больше в сравнении с 2023 годом. В этом году на развитие животноводства предусмотрено 1,2 млрд тенге, растениеводства - 69,7 млн тенге, инвестиционное субсидирование - 832,2 млн тенге и субсидирование ставки вознаграждения - 755,5 млн тенге.

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