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03.07.2024, 09:07

Мангистауская школа танцев завоевала две главные награды в Ташкенте

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На международном танцевальном чемпионате «Dance Battle Ташкент», проходившем в городе Ташкент, ансамбль школы танцев «Жорга» принял участие в номинациях «Индивидуальный танцор» и «Эстрадный танец», оба выступления завоевали главный приз. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Этот чемпионат традиционно организуют для укрепления дружественных отношений между Казахстаном и Узбекистаном, сохранения и популяризации культурных ценностей двух стран. Соревнования состоялись 28-29 июня.

В этом году в конкурсе соревновались танцевальные коллективы из нескольких городов Узбекистана, а Казахстан представляли такие города, как  Алматы, Актау, Актобе, Шымкент, Тараз, Сарыагаш. 

 На брифинге  после чемпионата члены жюри, преподаватели Государственной академии танца Узбекистана Азиза Кодирова, Шахзод Кучкоров дали высокие оценки нашим танцорам, и отметили работу коллектива и руководителя. В этом большая заслуга педагога школы танцев «Жорга», руководителя детского ансамбля Асемай Айдарбековой. Сама Асемай – талантливый танцор, которая вышла  на сцену с юных лет и стала лауреатом нескольких международных танцевальных конкурсов. Сегодня это лучший специалист нашего региона, сделавший танец своей профессией. «Жорга», танцующий на различных культурных мероприятиях, признан как профессиональный коллектив.  Его уважают среди танцоров. Хотелось бы поблагодарить администратора учебных групп танцевальной школы «Жорга» Жадыру Мухамбеткарим, которая смогла  успешно организовать поездку в Ташкент, и родителей танцоров, отправившихся на соревнования. Любая работа – это результат упорного труда многих людей. Успех танцоров зависел от каждого участника, от родителей,  поддержавших творчество детей, и от художественных руководителей школы танцев Айнур Сариевой, Ерлана Матайбаева в выборе репертуара коллектива. Я всем вам очень благодарен!», - сказал Серик Сариев, руководитель танцевальной школы «Жорга».

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