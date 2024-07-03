Мангистауская школа танцев завоевала две главные награды в Ташкенте

На международном танцевальном чемпионате «Dance Battle Ташкент», проходившем в городе Ташкент, ансамбль школы танцев «Жорга» принял участие в номинациях «Индивидуальный танцор» и «Эстрадный танец», оба выступления завоевали главный приз. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Этот чемпионат традиционно организуют для укрепления дружественных отношений между Казахстаном и Узбекистаном, сохранения и популяризации культурных ценностей двух стран. Соревнования состоялись 28-29 июня.

В этом году в конкурсе соревновались танцевальные коллективы из нескольких городов Узбекистана, а Казахстан представляли такие города, как Алматы, Актау, Актобе, Шымкент, Тараз, Сарыагаш.