В акимате Актау прошел семинар по противодействию и предупреждению коррупции

В акимате Актау в рамках государственного социального заказа городского отдела внутренней политики и развития языков прошел семинар по реализации концепции антикоррупционной политики РК до 2022–2026 годов, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

В семинаре приняли участие руководитель аппарата акима города Актау Аскар Нуржаубай, руководитель городского отдела внутренней политики и развития языков Гульмира Балгожаева, представитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Мангистауской области Нургуль Мукатай, директор общественного фонда «Айрык» Аглен Таласбаева, директор общественного фонда «Центр местных инициатив Мангистауской области» Жаксыгуль Маханбетова, руководители отделов. На совещании спикеры разъяснили направления концепции антикоррупционной политики РК на 2022–2026 годы.

Выступающие также сообщили о новом термине, который представляется на семинарах, направленных на профилактику коррупции.

«Integrity check» — это проверка на добропорядочность. Когда вы слышите этот термин, возникает вопрос, можно ли проверить человека на добропорядочность. Проверка добросовестности осуществляется в пределах компетенции уполномоченного органа. Иными словами, добропорядочность — это то, как вы действуете в отношениях с вашими коллегами. Например, если на ваш счет поступили средства от лица, не имеющего к вам никакого отношения, сначала необходимо составить акт и уведомить руководителя в соответствии с требованиями действующего законодательства. Также необходимо обратиться в банк и написать заявление о возврате денег владельцу. К заявлению прикладывается квитанция о возврате средств. «Integrity check» предполагает, что государственные служащие проявляют преданность своей деятельности как на работе, так и в семье, - сказала представитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Мангистауской области Нургуль Мукатай.

В ходе мероприятия участники задали вопросы спикерам и получили конкретные ответы.