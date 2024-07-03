18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
471.83
505.66
5.4
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
03.07.2024, 09:48

В акимате Актау прошел семинар по противодействию и предупреждению коррупции

Госинформзаказ 0 0

В акимате Актау в рамках государственного социального заказа городского отдела внутренней политики и развития языков прошел семинар по реализации концепции антикоррупционной политики РК до 2022–2026 годов, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

В семинаре приняли участие руководитель аппарата акима города Актау Аскар Нуржаубай, руководитель городского отдела внутренней политики и развития языков Гульмира Балгожаева, представитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Мангистауской области Нургуль Мукатай, директор общественного фонда «Айрык» Аглен Таласбаева, директор общественного фонда «Центр местных инициатив Мангистауской области» Жаксыгуль Маханбетова, руководители отделов. На совещании спикеры разъяснили направления концепции антикоррупционной политики РК на 2022–2026 годы. 

Выступающие также сообщили о новом термине, который представляется на семинарах, направленных на профилактику коррупции.

 «Integrity check» — это проверка на добропорядочность. Когда вы слышите этот термин, возникает вопрос, можно ли проверить человека на добропорядочность. Проверка добросовестности осуществляется в пределах компетенции уполномоченного органа. Иными словами, добропорядочность — это то, как вы действуете в отношениях с вашими коллегами. Например, если на ваш счет поступили средства от лица, не имеющего к вам никакого отношения, сначала необходимо составить акт и уведомить руководителя в соответствии с требованиями действующего законодательства. Также необходимо обратиться в банк и написать заявление о возврате денег владельцу. К заявлению прикладывается квитанция о возврате средств. «Integrity check» предполагает, что государственные служащие проявляют преданность своей деятельности как на работе, так и в семье, - сказала представитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Мангистауской области Нургуль Мукатай.

В ходе мероприятия участники задали вопросы спикерам и получили конкретные ответы.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В зону СВО отправились 10 тысяч получивших российский паспорт мигрантовНовости Мира
27.06.2024, 12:40 0
Побывавшая в Европе туристка описала поездку фразой «в России в разы лучше»Новости Мира
24.06.2024, 07:59 0
Муж и жена выиграли рекордные 74 миллиарда рублей в лотереюНовости Мира
14.06.2024, 16:25 0
Казахстанцы будут по-новому платить за водуНовости Казахстана
06.06.2024, 14:11 0
Генетическая мутация: ребенок с неопределенным полом родился в Тюменской областиНовости Мира
07.06.2024, 10:07 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…