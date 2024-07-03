В Мангистау стартовал проект «Жыр мектебі — ұлттық тәрбиенің тамыры»

В Мангистауской области проект под названием «Жыр мектебі — ұлттық тәрбиенің тамыры» реализовывается по заказу «Отдела культуры, архивов и документации Мангистауской области» и создан по заказу Министерства культуры при поддержке АО «Центр поддержки гражданских инициатив» (ЦПГИ). Об этом сообщил директор ОФ «Бала жолы» Танат Жолдыбаев на брифинге, прошедшем в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области.
По словам спикера, основная цель данного проекта – повышение профессиональной квалификации не менее 50 жыршы Мангистауской области. Также для реализации проекта общественный фонд намерен реализовать ряд задач.
Одна из них – организовать республиканский конкурс молодых певцов с участием не менее 5 певцов из Мангистауской области и не менее 5 певцов из других регионов страны. Кроме того, разработка и издание каталога жыршы Мангистауской области. Организовать мастер-класс известных в республике певцов с участием вокалистов Мангистауской области, - рассказал Танат Жолдыбаев.
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