В Мангистау стартовал проект «Жыр мектебі — ұлттық тәрбиенің тамыры»

По словам спикера, основная цель данного проекта – повышение профессиональной квалификации не менее 50 жыршы Мангистауской области. Также для реализации проекта общественный фонд намерен реализовать ряд задач.

Одна из них – организовать республиканский конкурс молодых певцов с участием не менее 5 певцов из Мангистауской области и не менее 5 певцов из других регионов страны. Кроме того, разработка и издание каталога жыршы Мангистауской области. Организовать мастер-класс известных в республике певцов с участием вокалистов Мангистауской области, - рассказал Танат Жолдыбаев.