В Актау пройдет бизнес-форум «Made in Karakalpakstan"

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Свою продукцию на бизнес-форуме будут представлять председатель Верховного Совета, заместитель председателя Совета Министров, Торгово-промышленная палата, заместители акимов городов/районов, а также более 50 производителей и мастеров ремесел страны Каракалпакстан.

Главная цель бизнес-форума - установление двусторонних отношений. Принять участие в данном форуме могут все жители и предприниматели города/района. В рамках форума у местных предпринимателей будут большие возможности заключить двустороннее соглашение.

Мероприятие произойдет 7 июля в 34 микрорайоне в доме «Дружбы» с 09: 00 до 18: 00. Перерыв с 13: 00 до 14: 00.