18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
471.83
505.66
5.4
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
03.07.2024, 16:24

Лучший двор: жители поддерживают акцию и проводят работы по благоустройству жилых территорий

Госинформзаказ 0 160

В Актау жители дома №42 12 микрорайона высадили во дворе около 200 деревьев и более пятидесяти цветов. В работе по содержанию двора принимают активное участие все жители, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Фото и видео жителей дома
Фото и видео жителей дома

С 2020 года жители дома №42  занимаются озеленением и благоустройством двора. Помимо деревьев и цветов, они также посадили фруктовые деревья во дворе дома. В этом году было высажено около десяти фруктовых деревьев. Во дворе теперь растут виноград, персики, смородина, абрикосы, груши, вишня и тутовое дерево. Жители также установили скамейки перед каждым подъездом. По словам жителя дома №42 12 микрорайона Фарида Кинаятова, все работы проводятся благодаря сплоченности жителей.

 В настоящее время в нашем дворе растет около 200 деревьев и более пятидесяти цветов. Все жители активно проводят работы по озеленению двора и следят за чистотой придомовой территории. Я считаю, что проводимая работа осуществляется благодаря сплоченности жителей. Поливаем растения технической водой методом капельного орошения. Наши дети помогают нам в уборке территории. Считаю, что это хороший пример и воспитание подрастающего поколения. Благодаря этому дети учатся бережно относиться к окружающей среде, - рассказал житель дома №42 12 микрорайона Фарид Кинаятов.

 

Жильцы дома также поддерживают чистоту не только во дворе, но и в подъездах дома. Житель дома №42 в 12 микрорайоне Юрий Никоненко установил в своем подъезде виртуальную систему с автоматическим ответом. По словам Юрия Никоненко, если он дает определенную команду через специальное приложение, система автоматически выполняет ее.

Это приложение пока внедрили только на мобильные телефоны пяти жителей. Если вы дадите команду через виртуальную систему, она сразу выполнит её. Например, если сказать приложению на мобильном телефоне «Алиса, открой дверь», то дверь подъезда сразу же откроется. Мы также интегрировали эту технологию в систему капельного орошения, так что можно поливать деревья, давая команду через приложение. Кроме того, мы установили камеры, светодиодные ленты и гирлянды перед крыльцом каждого подъезда. Вечером светодиодные ленты выглядят очень красиво, когда смотреть снаружи жилого дома, - рассказал житель дома №42 микрорайона 12 Юрий Никоненко.

 

 

Активные жители внедрили еще один «лайфхак». Они своими силами используют воду, вытекающую из кондиционеров всех жильцов, для полива зеленых насаждений.

Также жители подали заявку на проект «Бюджет народного участия» для строительства воркаут-площадки за домом №42. Они хотят создать на этом месте небольшую спортивную зону.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В зону СВО отправились 10 тысяч получивших российский паспорт мигрантовНовости Мира
27.06.2024, 12:40 0
Побывавшая в Европе туристка описала поездку фразой «в России в разы лучше»Новости Мира
24.06.2024, 07:59 0
Муж и жена выиграли рекордные 74 миллиарда рублей в лотереюНовости Мира
14.06.2024, 16:25 0
Казахстанцы будут по-новому платить за водуНовости Казахстана
06.06.2024, 14:11 0
Генетическая мутация: ребенок с неопределенным полом родился в Тюменской областиНовости Мира
07.06.2024, 10:07 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…