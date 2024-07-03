Лучший двор: жители поддерживают акцию и проводят работы по благоустройству жилых территорий

В Актау жители дома №42 12 микрорайона высадили во дворе около 200 деревьев и более пятидесяти цветов. В работе по содержанию двора принимают активное участие все жители, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Фото и видео жителей дома

С 2020 года жители дома №42 занимаются озеленением и благоустройством двора. Помимо деревьев и цветов, они также посадили фруктовые деревья во дворе дома. В этом году было высажено около десяти фруктовых деревьев. Во дворе теперь растут виноград, персики, смородина, абрикосы, груши, вишня и тутовое дерево. Жители также установили скамейки перед каждым подъездом. По словам жителя дома №42 12 микрорайона Фарида Кинаятова, все работы проводятся благодаря сплоченности жителей.

В настоящее время в нашем дворе растет около 200 деревьев и более пятидесяти цветов. Все жители активно проводят работы по озеленению двора и следят за чистотой придомовой территории. Я считаю, что проводимая работа осуществляется благодаря сплоченности жителей. Поливаем растения технической водой методом капельного орошения. Наши дети помогают нам в уборке территории. Считаю, что это хороший пример и воспитание подрастающего поколения. Благодаря этому дети учатся бережно относиться к окружающей среде, - рассказал житель дома №42 12 микрорайона Фарид Кинаятов.

Жильцы дома также поддерживают чистоту не только во дворе, но и в подъездах дома. Житель дома №42 в 12 микрорайоне Юрий Никоненко установил в своем подъезде виртуальную систему с автоматическим ответом. По словам Юрия Никоненко, если он дает определенную команду через специальное приложение, система автоматически выполняет ее.

Это приложение пока внедрили только на мобильные телефоны пяти жителей. Если вы дадите команду через виртуальную систему, она сразу выполнит её. Например, если сказать приложению на мобильном телефоне «Алиса, открой дверь», то дверь подъезда сразу же откроется. Мы также интегрировали эту технологию в систему капельного орошения, так что можно поливать деревья, давая команду через приложение. Кроме того, мы установили камеры, светодиодные ленты и гирлянды перед крыльцом каждого подъезда. Вечером светодиодные ленты выглядят очень красиво, когда смотреть снаружи жилого дома, - рассказал житель дома №42 микрорайона 12 Юрий Никоненко.

Активные жители внедрили еще один «лайфхак». Они своими силами используют воду, вытекающую из кондиционеров всех жильцов, для полива зеленых насаждений.

Также жители подали заявку на проект «Бюджет народного участия» для строительства воркаут-площадки за домом №42. Они хотят создать на этом месте небольшую спортивную зону.