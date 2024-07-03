Подготовка к 5-м Всемирным играм кочевников

Сегодня в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК прошла пресс-конференция, посвященная ходу подготовки к 5-х Всемирных игр кочевников. Об этом сообщает пресс-служба Дирекции по подготовке и проведению 5-х Всеммирных игр кочевников.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций

В пресс-конференции приняли участие вице-министр Туризма и спорта РК Серик Маратович Жарасбаев, руководитель Дирекции по подготовке и проведению 5-х Всемирных игр кочевников Наиль Фаридович Нуров, вице-президент Ассоциации национальных видов спорта Тастанбек Кутжанович Есентаев.

Вице-министр туризма и спорта РК Серик Жарасбаев начал свое выступление с промежуточных итогов подготовки к Играм кочевников.

«Прежде всего я хотел бы сообщить, что на сегодняшний день окончательно определился состав организаторов и соорганизаторов Игр, куда помимо Правительства Республики Казахстан вошли Всемирная конфедерация этноспорта, Организация Тюркских Государств, Ассоциация национальных видов спорта Республики Казахстан. 29 апреля Штаб-квартира ЮНЕСКО подтвердила свой патронаж над 5-ми Всемирными играми кочевников, а 20 июня было подписано Соглашение о сотрудничестве между ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) и Дирекцией по подготовке и проведению 5-х Всемирных игр кочевников, в рамках которого ЮНИСЕФ присвоен статус официального партнера 5-х Всемирных игр кочевников», - рассказал Серик Жарасбаев.

По словам вице-министра Туризма и спорта, большинство спортивных объектов готово принять столь масштабные соревнования. В Ледовом дворце «Алау» и на стадионе «Астана-Арена» ведутся капитальные ремонтные работы, которые планируется завершить 15 августа. Строительные работы на ипподроме «Казанат» завершатся в июле.

Во исполнение поручения Главы государства о необходимости сокращения расходов на организацию 5-х Всемирных игр кочевников, в связи с масштабными весенними паводками, в программу Игр был внесен ряд изменений. Продолжительность Игр сократилась на один день. Теперь они будут проходить с 8 по 13 сентября. Также сократилось количество участников и стран. Напомним, что ранее ожидалось участие 4000 участников более чем из 100 стран. Теперь планируется участие чуть более 2000 участников. На сегодняшний день 89 стран официально подтвердили свое участие в Играх. Стало известно, что в этом году впервые примут участие во Всемирных Играх кочевников: Бруней-Даруссалам, Либерия, Венесуэла, Ирландия, Доминикана, Гамбия.

Из спортивной программы была исключена корейская борьба Ссирым. Также были сокращены весовые категории в ряде видов спорта. Кроме этого, полностью из программы Игр исключен раздел показательных выступлений, состоящий из 10-ти видов спорта, за исключением «Ұлы дала жорығы». Вместе с тем по настоятельной просьбе руководства Кыргызской Республики, а также по просьбе руководства Республики Татарстан в спортивную программу дополнительно включены соревнования по двум видам спорта: кыргызской игре Кок бору и татарской поясной борьбе Кореш.

«Мы предприняли все меры по оптимизации расходов и сумели сэкономить 1,7 млрд от первоначального бюджета. Тем не менее, мы ведем активную работу по привлечению казахстанских и зарубежных компаний в качестве спонсоров мероприятия, чтобы провести 5-е Всемирные игры кочевников в Астане на высоком уровне», - отметил вице-министр Туризма и спорта.

Руководитель Дирекции по подготовке и проведению 5-х Всемирных игр кочевников Наиль Нуров объявил Генерального партера и спонсора 5-х Всемирных игр кочевников. В качестве Генерального партнера 5-х Всемирных игр кочевников выступит АО «Народный банк Казахстана» / Halyk Bank. В качестве Генерального спонсора 5-х Всемирных игр кочевников выступит электротехническая компания ALAGEUM ELECTRIC.

«Средства, выделенные партнерами и спонсорами, будут направлены на выплату призовых победителям и призерам соревнований, общая сумма которых составит 253 250 002 тенге, а также на приобретение авиабилетов для участников Игр, построение зон награждения, изготовление памятных медалей и сертификатов, и др.», - рассказал глава Дирекции.

Наиль Нуров представил медали, которыми будут награждены победители и призеры 5-х Всемирных игр кочевников: «Медали выполнены в особом стиле, символизирующем единение всех спортивных состязаний в единый шанырак - символ единения народа Казахстана. Солярный символ на медалях ассоциируется с солнцем, жизненной энергией и движением вперед. Всадник, изображенный на медалях, традиционно символизирует движение, стремление к цели и победу. Лента медали представлена цветом сердолика – красновато-оранжевого минерала, который символизирует энергию, мотивацию и стойкость. Сердолик ассоциируется с жизненной силой и позитивной энергией».

Вице-президент Ассоциации национальных видов спорта Тастанбек Есентаев отметил важную работу, проделанную в спортивном направлении: