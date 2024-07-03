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03.07.2024, 16:36

В Мангистау против менингококковой инфекции принимаются меры

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С начала года в Мангистауской области зарегистрировано 7 случаев менингококковой инфекции, все заболевшие - дети до 14 лет. Об этом в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области сообщил начальник управления санитарно-эпидемиологического надзора Мангистауской области Гульнар Коркинбаева.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

По словам спикера, показатель на 100 тысяч населения составил 0,87. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2 случая, показатель - 0,25) это выше на 5 случаев. В 2021 году было зарегистрировано 2 случая (г. Актау, Мунайлинский район), в 2022 г. случаев не зарегистрировано, в 2023 году зарегистрировано также  2 случая (г. Актау, Тупкараганский район).
По уровню заболеваемости  в городе Актау (3 случая), Каракиянском районе (1 случай), Мунайлинском районе (2 случая) и городе Жанаозен (1 случай).

 По возрасту:  2 года - 2 случая,  3 года - 1,  заразен от 4 лет - 1 случай, до 12 лет - 1. Также, несмотря на оказанную медицинскую помощь, 1 случай закончился смертью (12-летний мальчик в Мунайлинском районе). Остальные 4 больных ребенка после полного лечения были выписаны из больницы. Двое пациентов продолжают получать лечение в отделении реанимации многопрофильной детской больницы Мангистауской области, - сообщила Гульнар Коркинбаева.

Кроме того, 218 человек, контактировавших с заболевшими, были подвергнуты бактериологическому обследованию, результаты которого оказались отрицательными, а источник заболевания не установлен. 
Свое мнение высказала Гульбану Нуржанова, главный инфекционист Мангистауского областного управления здравоохранения.

 Менингококковая инфекция — острое бактериальное (возбудитель — Neisseria meningitidis) инфекционное заболевание с воспалением головного и спинного мозга, передающееся воздушно-капельным путем. Пути передачи этого заболевания -  воздушно-капельный и через воду – при купании в открытых водоемах или бассейнах. А основными клиническими признаками менингококковой инфекции являются: повышение температуры тела (39-40°С); общая слабость, рвота, жидкий кал; сильная головная боль, насморк, кашель, воспаление горла и появление красных звездчатых высыпаний на теле, - рассказала Гульбану Нуржанова.


Следует отметить, что при появлении симптомов заболевания очень важно своевременно обратиться за медицинской помощью. Также следует мыть руки с мылом и соблюдать правила личной гигиены. Овощи и фрукты следует тщательно мыть.

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