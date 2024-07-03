Состоялись переговоры Президента Касым-Жомарта Токаева с Председателем КНР Си Цзиньпином в узком формате

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В начале переговоров в узком составе Глава нашего государства выразил благодарность Председателю КНР за то, что он принял приглашение посетить Казахстан.

Считаю, что Ваш визит имеет исключительное значение. Китайская Народная Республика – дружественное соседнее государство, важный стратегический партнер и один из главных союзников. С удовлетворением отмечаю, что казахско-китайские отношения, основанные на нерушимой дружбе и взаимной поддержке, развиваются беспрецедентными темпами. Я высоко ценю Ваш значимый вклад в укрепление вечного всестороннего стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем. Полностью поддерживаю Вашу инициативу по выведению сотрудничества между двумя странами на новый уровень на благо наших народов, – подчеркнул Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил состояние казахско-китайского сотрудничества, которое поступательно развивается по всем направлениям.