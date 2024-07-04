Вниманию предпринимателей! Имеются меры государственной поддержки в сфере туризма по возмещению и субсидированию части затрат субъектов предпринимательства.

Веманию предпринимателей

Согласно внесенным изменениям в Закон РК «О туристской деятельности в Республике Казахстан», с 1 января 2022 года имеются меры государственной поддержки в сфере туризма по возмещению и субсидированию части затрат субъектов предпринимательства, получить которые можно по 7 направлениям:

- Возмещение 10% от затрат субъектов предпринимательства при строительстве, реконструкции объектов туристской деятельности (Приказ министра культуры и спорта РК от 31 декабря 2021 года № 415);

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100026403...

- Возмещение 10% от затрат субъектов предпринимательства по строительству объектов придорожного сервиса с мерой возмещения затрат (Приказ министра культуры и спорта Республики Казахстан от 30 декабря 2021 года № 411);

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100026375...

- Возмещение 25% от стоимости по приобретению автомобильных транспортных средств вместимостью более восьми мест для сидения, исключая место водителя, субъектам предпринимательства, осуществляющим туристскую деятельность в размере с мерой возмещения (Приказ министра культуры и спорта Республики Казахстан от 30 декабря 2021 года № 412);

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100026380...

- Субсидирование субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов в размере 83 300 тенге в месяц (Приказ министра культуры и спорта Республики Казахстан от 10 декабря 2021 года № 382);

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100025801

Данные меры государственной поддержки из вышеуказанного перечня включены в компетенцию МИО и соответственно рассматриваются и оказываются на местном уровне.

По возмещению части затрат субъектов предпринимательства по строительству, объектов придорожного сервиса, реконструкции объектов туристской деятельности, приобретению автомобильных транспортных средств вместимостью более восьми мест для сидения, исключая место водителя, заявки подаются до 1 марта в адрес ГУ «Управление туризма Мангистауской области».

По субсидированию части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов заявки подаются до 1 декабря также в адрес управления.

Все заявки рассматриваются областной комиссией созданной Постановлением акимата области. Решения комиссии будут публиковываться на сайте управления.

Вместе с тем, по линии Министерства туризма и спорта РК и АО «НК «Kazakh Tourism» имеются следующие меры государственной поддержки.

Субсидирование затрат туроператоров в сфере въездного туризма за каждого иностранного туриста в размере 15 000 тенге (Приказ министра культуры и спорта Республики Казахстан от 15 декабря 2021 года № 387);

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100025912

Заявки принимаются МКС.

Возмещение части затрат субъектов предпринимательства по приобретению оборудования и техники для горнолыжных курортов в объеме 25 % от стоимости (Приказ министра культуры и спорта Республики Казахстан от 29 декабря 2021 года № 407);

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100026382...

Заявки принимаются МКС.

Субсидирование стоимости билета, включенного в туристский продукт, при воздушной перевозке несовершеннолетних пассажиров на территории Республики Казахстан (Приказ министра культуры и спорта Республики Казахстан от 7 декабря 2021 года № 375). По данной мере субсидируется 100% стоимости детского авиабилета.

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100025724...

Заявки принимаются АО «НК «Kazakh Tourism».