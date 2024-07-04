Приглашаем на праздничный концерт, посвященный Национальному дню домбры!

Уважаемые жители и гости города! Любители искусства! Посетите вечер, посвящённый домбре - величию нашей нации! Приходите и смотрите!

Национальный день домбры

"КҮМБІРЛЕ, ҚОҢЫР ДОМБЫРА!" - в концертной программе прозвучат песни, кюи, будут танцы и др. В праздничном мероприятии примут участие мастера Мангистау: Казахский оркестр имени Абыла Таракулы Мангистауской областной филормонии им. Мурата Оскинбаева, юноши, обучающиеся по программе "АРТ спорт", Аскар и Асанали Кошеровы, Сержан Масжан, Кенжегали Данияр, Сабит Шектибаев, Жоламан Кушкинов, Алпысбек Онайбайулы, Оспан Кулсымак, Фариза Ретбайкызы, Саламат Ауэзов и ансамбль танца "Жорга".

Место проведения: амфитеатр, набережная

Дата и время: 7 июля в 20:00.