Ключевые направления работы Шанхайской организации сотрудничества обозначил Президент Казахстана

Глава нашего государства обозначил ключевые направления, которые, на его взгляд, имеют стратегическое значение для всех стран «шанхайской десятки». Сообщает канал aqorda_resmi.

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Первым направлением Президент назвал укрепление взаимного доверия и сотрудничества в области безопасности.

Текущая непростая ситуация – во многом следствие острого кризиса всей системы международных отношений. На этом фоне ШОС должна усилить свою стабилизирующую и созидательную роль для преодоления эрозии международного права, недопущения геополитических разломов и, в конечном счете, укрепления мира и безопасности в широком глобальном контексте, – сказал он.

Глава государства выразил уверенность, что Шанхайская организация сотрудничества имеет исключительные возможности, чтобы выступать в качестве гаранта обеспечения мира и безопасности на всем Евразийском континенте. Именно с этой целью Казахстаном ранее была предложена реализация инициативы ШОС «О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие», которая была поддержана участниками объединения.

Также в речи была отмечена необходимость разработки и принятия Соглашения о мерах доверия в военной сфере с фокусом на борьбу с «силами трех зол».

Укрепление кибербезопасности названо еще одной актуальной задачей, стоящей перед участниками. В данном ключе Касым-Жомарт Токаев предложил выработать специальный механизм постоянного обмена информацией, применения лучших практик и передового опыта для обеспечения стабильного функционирования информационной инфраструктуры стран ШОС.

По мнению Президента Казахстана, принимаемый сегодня План взаимодействия по вопросам обеспечения международной информационной безопасности отвечает названным целям.