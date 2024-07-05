Всемирные игры кочевников на саммите Шанхайской Организации Сотрудничества

Для лидеров стран на сессии Шанхайской организации сотрудничества, которая проходила в Астане, 5-е Всемирные игры кочевников стали частью этого важного политического мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба Дирекции по подготовке и проведению игр кочевников.

Фото пресс-служба Дирекции по подготовке и проведению игр кочевников

Во Дворце мира и согласия, где проводились официальные заседания саммита, Дирекция по подготовке и проведению 5-х Всемирных игр кочевников подготовила выставочную экспозицию «Встреча в Великой Степи» с целью представления Игр зарубежным гостям.

Также в местах, где прохолила ШОС, были размещены официальные проморолики Игр, а представители Дирекции делились информацией об Играх с зарубежными гостями и организовали специальные интервью для зарубежных средств массовой информации в специально оформленном уголке для презентаций.

Кроме этого, Дирекция по подготовке и проведению 5-х Всемирных игр кочевников 5 июля проведет в легкоатлетическом спортивном комплексе «Qazaqstan» презентацию Игр для иностранных дипломатов и аккредитованных на ШОС журналистов.

Стоит отметить, 5-е Всемирные игры кочевников пройдут 8-13 сентября. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 2000 участников. Генеральным спонсором 5-х Всемирных игр кочевников является ALAGEUM ELECTRIC, а главным партнером – Halyk Bank. На играх в Астане будет разыграно 97 комплектов медалей в 21 виде спорта.