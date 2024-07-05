В Жанаозене продолжается строительство завода нефтегазового оборудования

В Жанаозене продолжается строительство завода по производству товаров, необходимых для добычи нефти и газа. На текущий момент выполнены основные работы, включая строительство забора по периметру завода, подключение питьевой воды, газа и электричества, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Напомним, закладка фундамента будущего завода состоялась в конце апреля текущего года. Проект стал возможным благодаря программе «КазМунайГаза» по привлечению инвесторов для создания производств нефтегазового оборудования в Жанаозене. Тогда было подчеркнуто, что проект не только создаст новые рабочие места, но и увеличит поступления в местный бюджет, способствуя диверсификации экономики региона.

По данным компании, эскизный проект завода выполнен и согласован в ГУ «Жанаозенский городской отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства». На данный момент готовы фундаменты для столовой, АБК, КПП, общежития, основного цеха. Кроме того, выполнены работы по уплотнению и выравниванию подъездной автодороги. Произведено также подключение к трубопроводу питьевой воды, монтаж линии водоснабжения до строительного городка, возведен забор по периметру завода. Выполнен ряд других необходимых работ.