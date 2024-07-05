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05.07.2024, 15:01

Грандиозный турнир NAIZA в Актау!

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Ведущая казахстанская ММА-лига NAIZA 6 июля в 18:00 часов проведет международный турнир NAIZA 62 в «Rixos Water World Aktau».

Фото предоставили организаторы турнира
Фото предоставили организаторы турнира

“У Актау очень большой туристический потенциал и мы хотим через событийный туризм привлечь еще больше внимания к этому региону. Мы рады вернуться в родной для нас город, где наши турниры могут посмотреть не только местные жители, но и многочисленные туристы, которые сейчас отдыхают на берегу Каспия. Мы также будем выезжать в другие города региона, потому что здесь много ребят, которые могут стать будущими чемпионами и поднимать флаг нашей страны на мировых аренах. Организуем мастер-классы, поиграем в батырбол и конечно проведем встречи молодежи с самыми известными бойцами Казахстана”, - говорит президент лиги NAIZA Нурбек Карабала.

Главным событием турнира станет титульный бой в полутяжелой весовой категории. Чемпион лиги Олжас “Аю” Абзалиев (3-0, 1 SUB, 1 TKO) сразится с претендентом из Бразилии Марсио “Гамач” Сантосом (19-8-1, 14 SUB, 2 KO/TKO). Ранее на турнире NAIZA 57 после досрочной победы над Айболатом Муратулы, Марсио бросил вызов чемпиону. Олжас вышел в клетку и бойцы устроили жаркую битву взглядов.

В соглавном событии вечера состоится поединок за пояс легчайшего веса. Чемпион из Актобе, Дастан Амангельды (7-1, 3 SUB, 2 KO/TKO), проведет первую защиту пояса. Его соперником станет боец команды DAR Team, яркий финишер Нурболат Абу (9-1, 6 SUB, 2 KO/TKO).

Чемпионское противостояние в наилегчайшем весе. Диас Еренгаипов (15-3, 6 SUB, 6 KO/TKO) проведет вторую защиту титула против Болата “Кошмара” Заманбекова (7-1, 6 SUB).

Не пропустите вечер жарких противостояний!

6 июля в 18:00, Rixos Water World Aktau!


Контакты: Говоркова Виктория

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E-mail: vgovorkova@dar.io

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