И людям, и животным: садовод из Мангистау долгие годы выращивает яблоки и урюк

Крестьянское хозяйство сельчанина расположилось на 35 гектарах, 6 из которых отведены под плодовые деревья, а три - под теплицы. Продукцию Жаксылык Ибадуллаев реализует на рынках Актау и Курыка. Садовод рад тому, что его труд не пропал даром, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Мужчина говорит, что сажать плодовые деревья было для него мечтой. Хотелось, чтобы экологически чистые фрукты стали доступными для жителей района.

Ещё в 2005 году Жаксылык Ибадуллаев получил около 25 гектаров земли, а затем рискнул и добавил ещё десятку. Из 35 гектаров 6 отвел под яблони и урюк. Еще у фермера появились виноград и абрикосы, другие плодовые деревья. Благодаря особой технологии, они плодоносят каждый год.

Сама технология выращивания несложная, но проблем доставляют погодные условия. Воду берем из специально выкопанных колодцев. Фермер должен приспосабливать практику ухода за плодовыми деревьями к местным условиям. Если приложить усилия, то все можно вырастить. Для меня это дело давно стало хобби. Оно очень дорого мне. Вот, вывозим свои фрукты, а это порядка 700 кг, на рынки Актау и Курыка. У меня безотходное производство - если фрукты остались, делаем из них сухофрукты. Рад, что они пользуются успехом, и непростой труд оправдан, - делится Жаксылык Ибадуллаев.

Он является руководителем крестьянского хозяйства «Рысбек». Таких фермеров в Каракиянском и Мангистауском районах немало. А село Курык - это место их концентрации.

По словам руководителя Каракиянского районного отдела предпринимательства и сельского хозяйства Сабита Кусаинова, всё это большое хозяйство, плодовые деревья, ягоды, сухофрукты и прочее - это результат добросовестного труда фермера. Он делает слаще жизнь не только жителей района, но и животных. Плодов хватает и им.

Думаем, что в дальнейшем выделим в помощь общественных работников. Будем привлекать к делу молодежь, что в какой-то степени решит дефицит рабочей силы. Со своей стороны мы оказываем всемерную поддержку, - говорит Сабит Кусаинов.

По его информации, в районе сейчас 665 хозяйств и 41 из них садоводческое.