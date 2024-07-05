18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
475.39
513.37
5.4
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
05.07.2024, 14:57

И людям, и животным: садовод из Мангистау долгие годы выращивает яблоки и урюк

Госинформзаказ 0 1

Крестьянское хозяйство сельчанина расположилось на 35 гектарах, 6 из которых отведены под плодовые деревья, а три - под теплицы. Продукцию Жаксылык Ибадуллаев реализует на рынках Актау и Курыка. Садовод рад тому, что его труд не пропал даром, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Мужчина говорит, что сажать плодовые деревья было для него мечтой. Хотелось, чтобы экологически чистые фрукты стали доступными для жителей района. 

 Ещё в 2005 году Жаксылык Ибадуллаев получил около 25 гектаров земли, а затем рискнул и добавил ещё десятку. Из 35 гектаров 6 отвел под яблони и урюк. Еще у фермера появились виноград и абрикосы, другие плодовые деревья. Благодаря особой технологии, они плодоносят каждый год.

Сама технология выращивания несложная, но проблем доставляют погодные условия. Воду берем из специально выкопанных колодцев. Фермер должен приспосабливать практику ухода за плодовыми деревьями к местным условиям. Если приложить усилия, то все можно вырастить. Для меня это дело давно стало хобби. Оно очень дорого мне. Вот, вывозим свои фрукты, а это порядка 700 кг, на рынки Актау и Курыка. У меня безотходное производство - если фрукты остались, делаем из них сухофрукты. Рад, что они пользуются успехом, и непростой труд оправдан, - делится Жаксылык Ибадуллаев. 

 Он является руководителем  крестьянского хозяйства «Рысбек». Таких фермеров в Каракиянском и Мангистауском районах немало. А село Курык - это место их концентрации.

По словам руководителя Каракиянского районного отдела предпринимательства и сельского хозяйства Сабита Кусаинова, всё это большое хозяйство, плодовые деревья, ягоды, сухофрукты и прочее - это результат добросовестного труда фермера. Он делает слаще жизнь не только жителей района, но и животных. Плодов хватает и им.

Думаем, что в дальнейшем выделим в помощь общественных работников. Будем привлекать к делу молодежь, что в какой-то степени решит дефицит рабочей силы. Со своей стороны мы оказываем всемерную поддержку, - говорит Сабит Кусаинов. 

По его информации,  в районе сейчас 665 хозяйств и 41 из них садоводческое.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

2 комментарий(ев)
glu-info
glu-info
под яблони и урюк, еще у фермера появились абрикосы - Абрикос- это плод южного дерева, полезный и вкусный душистый фрукт. Урюк получается путем высушивания абрикоса, при сушке из него не вынимают косточку. То есть абрикосы растут уже сушеные?
05.07.2024, 13:10
11900
11900
Ни стыда, ни совести, не адреса места нахождения)) С удовольствием съездила бы, сама набрала, да еще и денег бы заплатила.
05.07.2024, 11:12
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В зону СВО отправились 10 тысяч получивших российский паспорт мигрантовНовости Мира
27.06.2024, 12:40 0
Побывавшая в Европе туристка описала поездку фразой «в России в разы лучше»Новости Мира
24.06.2024, 07:59 0
Муж и жена выиграли рекордные 74 миллиарда рублей в лотереюНовости Мира
14.06.2024, 16:25 0
Казахстанцы будут по-новому платить за водуНовости Казахстана
06.06.2024, 14:11 0
Генетическая мутация: ребенок с неопределенным полом родился в Тюменской областиНовости Мира
07.06.2024, 10:07 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…