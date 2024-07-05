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05.07.2024, 14:52

День домбры отмечают в Мангистау

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Этому национальному празднику в регионе посвятили около 40 мероприятий, и проходят они в каждом районе. Свои таланты зрителю дарят лучшие деятели культуры, сообщила в ходе брифинга в Центре общественных коммуникаций директор Мангистауского областного центра научно-методической и культурно-досуговой деятельности Акмарал Зейлова. 

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Глава нашего государства Касым-Жомарт Токаев отмечал, что казах и домбра - неразлучные понятия. Домбра - священный инструмент, о котором с древности слагаются легенды. Нет казаха, не знающего происхождение кюя «Ақсақ құлан» («Хромой кулан»). Священная домбра всегда передавалась из поколения в поколение. Казахи считают этот музыкальный инструмент талисманом, запечатлевшим летопись веков. Говоря современным языком, это наш национальный бренд, - напомнила слова президента Акмарал Зейналова.

С ее слов, День домбры в этом году отмечается с 1 по 7 июля, свой вклад при этом вносит каждый населенный пункт области. К примеру, только в Тупкарагане празднику посвятили порядка десяти мероприятий. В первую очередь это, конечно, кюи. Лучшие деятели культуры выступят и в этот раз.

В честь нашего замечательного праздника на сцене амфитеатра на набережной Актау 4 июля начались концерты, они продлятся по 7 июля включительно. Жители и гости города увидят выступления деятелей культуры РК Жоламана Кушкинова, Аскара и Асанали Кушеровых, Акмарал Еримбетовой, Сабита Шектибаева. Свое мастерство в очередной раз продемонстрирует оркестр национальных инструментов имени Абыла Таракул, а танцевальный ансамбль "Жорга" подарит необычайно красивые танцы. Зрители также насладятся выступлением лауреатов республиканских и международных конкурсов - Данияра Кенжегали, Оспана Кулсымака, Нурыма Асканова. Еще для зрителей выступят Алпысбек Онайбайулы, Фариза Ретбайкызы и Серижан Масжанов, - проинформировал Данияр Сагынгалиулы.

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