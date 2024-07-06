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06.07.2024, 12:49

Аким поздравил жителей Мангистау с Днем столицы

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Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай поздравил жителей Мангистауской области с Днем столицы.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистауской области
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистауской области

Уважаемые мангистаусцы!

Поздравляю всех с Днем столицы!

Столица Астана – наша гордость, расположенная на обширных равнинах Сарыарки и омытая голубыми водами реки Ишим.

Деловой центр, являющийся символом устойчивого развития и суверенитета нашей страны, из года в год превращается в уникальный город, восхищающий своей архитектурой и красотой.

В сегодняшнем облике Астаны мы видим незыблемый образ огромной страны, прекрасное место, где встречаются политические лидеры стран мира, принимаются экономические, политические, культурные решения, формируются новое мышление и творческие идеи для диалога в рамках взаимного согласия и единства.

Несколько дней назад Астана стала местом проведения саммита членов Шанхайской организации сотрудничества, что свидетельствует о высоком уровне доверия мирового сообщества к Президенту и Казахстану.

Укрепление фундамента независимости нашей страны, олицетворение политической воли Казахстана – это отражение высокого авторитета Астаны. Столица, ставшая прообразом идентичности многонационального казахстанского народа и стремящаяся вперед к новым вершинам, стала примером для других мировых городов.

Дорогие соотечественники!

С праздником! Пусть в нашей стране процветают мир, безопасность и стабильность! Вместе мы и дальше будем развивать светлое будущее нашей Родины – независимого Казахстана!, - поздравил Нурдаулет Килыбай.

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