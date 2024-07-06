Аким поздравил жителей Мангистау с Днем столицы

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай поздравил жителей Мангистауской области с Днем столицы.
Уважаемые мангистаусцы!
Поздравляю всех с Днем столицы!
Столица Астана – наша гордость, расположенная на обширных равнинах Сарыарки и омытая голубыми водами реки Ишим.
Деловой центр, являющийся символом устойчивого развития и суверенитета нашей страны, из года в год превращается в уникальный город, восхищающий своей архитектурой и красотой.
В сегодняшнем облике Астаны мы видим незыблемый образ огромной страны, прекрасное место, где встречаются политические лидеры стран мира, принимаются экономические, политические, культурные решения, формируются новое мышление и творческие идеи для диалога в рамках взаимного согласия и единства.
Несколько дней назад Астана стала местом проведения саммита членов Шанхайской организации сотрудничества, что свидетельствует о высоком уровне доверия мирового сообщества к Президенту и Казахстану.
Укрепление фундамента независимости нашей страны, олицетворение политической воли Казахстана – это отражение высокого авторитета Астаны. Столица, ставшая прообразом идентичности многонационального казахстанского народа и стремящаяся вперед к новым вершинам, стала примером для других мировых городов.
Дорогие соотечественники!
С праздником! Пусть в нашей стране процветают мир, безопасность и стабильность! Вместе мы и дальше будем развивать светлое будущее нашей Родины – независимого Казахстана!, - поздравил Нурдаулет Килыбай.
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