Аким поздравил жителей Мангистау с Днем столицы

Уважаемые мангистаусцы!

Поздравляю всех с Днем столицы!

Столица Астана – наша гордость, расположенная на обширных равнинах Сарыарки и омытая голубыми водами реки Ишим.

Деловой центр, являющийся символом устойчивого развития и суверенитета нашей страны, из года в год превращается в уникальный город, восхищающий своей архитектурой и красотой.

В сегодняшнем облике Астаны мы видим незыблемый образ огромной страны, прекрасное место, где встречаются политические лидеры стран мира, принимаются экономические, политические, культурные решения, формируются новое мышление и творческие идеи для диалога в рамках взаимного согласия и единства.

Несколько дней назад Астана стала местом проведения саммита членов Шанхайской организации сотрудничества, что свидетельствует о высоком уровне доверия мирового сообщества к Президенту и Казахстану.

Укрепление фундамента независимости нашей страны, олицетворение политической воли Казахстана – это отражение высокого авторитета Астаны. Столица, ставшая прообразом идентичности многонационального казахстанского народа и стремящаяся вперед к новым вершинам, стала примером для других мировых городов.

Дорогие соотечественники!

С праздником! Пусть в нашей стране процветают мир, безопасность и стабильность! Вместе мы и дальше будем развивать светлое будущее нашей Родины – независимого Казахстана!, - поздравил Нурдаулет Килыбай.