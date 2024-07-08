Нурдаулет Килыбай: Деловые отношения Мангистау и Узбекистана вышли на новый этап

Сегодня, 7 июля, в Актау прошли бизнес-форум «Сделано в Узбекистане: Промышленный потенциал Каракалпакстана» и B2B встречи. В форуме приняли участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, Председатель Верховного Совета Республики Каракалпакстан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Казахстане, представители других заинтересованных государственных органов и бизнес-кругов, сообщает пресс-служба главы региона.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

В начале глава региона Нурдаулет Килыбай ознакомился с выставкой продукции предпринимателей и ремесленников Узбекистана.

Затем на пленарном заседании был представлен экономический потенциал Республики Каракалпакстан и инвестиционный потенциал Мангистауской области.

Нурдаулет Игиликулы отметил, что совместное мероприятие придаст новый импульс уже существующим торгово-экономическим связям между двумя странами и будет способствовать установлению более тесных двусторонних отношений.

С народом Узбекистана и Каракалпакстана мы побратимы, имеющие единый язык и религию. Желаю вам успехов в сегодняшних начинаниях. Наряду с торговлей на высоком уровне развиваются и отношения между двумя странами в сфере услуг. Однако есть нерешенные вопросы. Лишь недавно глава государства дал конкретные задачи в направлении дальнейшего развития туристических возможностей Мангистауской области. В связи с этим, мы готовы вместе работать над возрождением авиасообщения, укреплением связей и увеличением уникального туристического потенциала Казахстана и Узбекистана. Также вы знаете, что 80% продуктов питания в Мангистау поступает извне из-за ее местоположения и климата. Хотел бы сказать, что мы готовы рассмотреть предложенные вами проекты импорта-экспорта на взаимовыгодной основе, уделяя большое внимание вопросу дальнейшего увеличения торговых отношений между двумя странами. Я твердо верю, что эта встреча станет началом конкретных действий, - сказал аким области Нурдаулет Килыбай.

По итогам встречи был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве между региональной палатой предпринимателей Мангистауской области «Атамекен» и управлением Республики Каракалпакстан при Торгово-промышленной палате Республики Узбекистан по дальнейшему укреплению связей между предпринимателями двух стран.