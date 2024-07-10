Нурдаулет Килыбай: В первую очередь необходимо обеспечить жителей питьевой водой

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Сейчас региону не хватает около 40 тыс. куб.м питьевой воды. Из них городу Актау требуется еще 20-25 тыс. куб.м питьевой воды в сутки. В целях постепенного решения проблемы дефицита питьевой воды в области ведется строительство 10 опреснительных заводов и установок производительностью 147,5 тыс. куб.м в сутки, реконструкция и расширение 1 магистрального водопровода. Таким образом, до конца лета планируется, что обеспеченность региона питьевой водой в среднем достигнет показателя в 206,3 тыс. куб.м в сутки.

Глава региона Нурдаулет Килыбай поручил руководителям учреждений, обеспечивающих область питьевой водой, своевременно реализовать важные проекты.