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09.07.2024, 21:18

Нурдаулет Килыбай: В первую очередь необходимо обеспечить жителей питьевой водой

Госинформзаказ 0 0

Сегодня, 9 июля, при участии главы региона Нурдаулета Килыбая состоялось совещание по вопросам ликвидации дефицита питьевой воды в Мангистау и рассмотрены пути решения проблемы, - сообщает пресс-служба аким области.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Сейчас  региону не хватает около 40 тыс. куб.м питьевой воды. Из них городу Актау требуется еще 20-25 тыс. куб.м питьевой воды в сутки.  В  целях постепенного решения проблемы дефицита питьевой воды в области ведется строительство 10 опреснительных заводов и установок производительностью 147,5 тыс. куб.м в сутки, реконструкция и расширение 1 магистрального водопровода. Таким образом, до конца лета планируется, что обеспеченность региона питьевой водой в среднем достигнет показателя в  206,3 тыс. куб.м в сутки.

Глава региона Нурдаулет Килыбай поручил руководителям учреждений, обеспечивающих область питьевой водой, своевременно реализовать важные проекты.

 Как вы сами знаете, дефицит питьевой воды является очень актуальной проблемой для региона. Без воды невозможно жить, особенно летом. Поэтому поручаю ускорить завершение работ в направлении увеличения количества производимой питьевой воды. Необходимо рассмотреть возможность предоставления дополнительных объемов и эффективного ее использования.  Хочу напомнить, что самое главное – в первую очередь обеспечить жителей питьевой водой.  Только после этого воду следует подавать на производственные и хозяйственные объекты, благоустройство.  Также необходимо доводить до населения информацию о проводимой работе в направлении обеспечения питьевой водой и давать ежедневные отчеты, - сказал аким области Нурдаулет Килыбай.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
OpOp
OpOp
А может хватит расширять и уплотнять город?
09.07.2024, 16:29
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