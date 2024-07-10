Открытие международных оперативно-тактических командно-штабных учений «Бірлестік-2024»

«Бірлестік-2024» стартует в Актау

На набережной Актау у амфитеатра 11 июля в 19.30 состоится торжественное открытие международноых оперативно-тактическоих командно-штабноых учений «Бірлестік-2024». В них примут участие воинские контингенты Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Военные маневры будут проходить на полигоне «Оймаша», а также на морском участке в двух километрах от мыса Токмак. Воинские контингенты подготовят и проведут совместную операцию по локализации вооруженного конфликта. Тактические эпизоды будут разыграны с участием групп наземной и воздушной разведки, морского спецназа, экипажей армейской и фронтовой авиации, военных кораблей и катеров, артиллерийских расчетов, штурмовых и танковых подразделений.