На территории МАЭКа введены в эксплуатацию опреснительные установки на 6 тысяч кубометров воды

В Актау интенсивно идут плановые работы по снижению дефицита воды в летний период. К августу планируется завершить два проекта, сообщает пресс-служба акима области.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Близится к завершению проект «Увеличение мощности опреснительного завода «Каспий» с 20 тысяч до 40 тысяч кубических метров в сутки». Строительно-монтажные работы завершены на 95%. Сегодня техника прошла таможенные процедуры и была доставлена на завод.

Как сообщили в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области, в августе начнется подача питьевой воды жителям региона.

Монтажные работы планируется завершить к концу июля, а запустить в августе, - сообщил главный специалист регионального управления энергетики и ЖКХ Мухамед Жусип.

Также сегодня на территории ЦУВС-2 (Центральный узел водоснабжения) ТОО «МАЭК» введены в эксплуатацию установки опреснения воды мощностью 6000 кубометров в сутки.

В 2023 году из областного бюджета были выделены средства на приобретение оборудования у ТОО «ЖанСу 362».