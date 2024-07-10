В Мангистау стартовал социальный проект «Социализация молодежи с особыми потребностями»

Как сообщили в управлении молодежной политики Мангистауской области, стартовал социальный проект «Социализация молодежи с особыми потребностями», сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Цель проекта – социализировать молодежь этой группы путем организации краткосрочных курсов для молодых людей с особыми потребностями.

В рамках проекта планируется проведение краткосрочных курсов для 150 людей с особыми потребностями по 5 направлениям: SMM, мобилография, шитье и рукоделие, кулинария, графический дизайн.

Краткосрочные курсы проводятся бесплатно в Актау. Участвовать можно из всех регионов, в том числе из Мангистауской области, однако для гостей из других городов/регионов плата за проезд и проживание не предусмотрены.

Участникам будут вручены сертификаты.

Если вы житель Мангистауской области в возрасте от 14 до 35 лет с особыми потребностями и хотите стать профессионалом, не упустите возможность!

Чтобы подать заявку на участие, переходите по ссылке в шапке профиля @mangystau_jastar_basqarmasy в социальной сети «Инстаграм» и заполните форму заявки. Конфиденциальность персональных данных, представленных в этой анкете, гарантировано.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZrydkKFcnMLitnloLgSd1tiVcY2bc_ezBGxGjM1_z_mcC2A/viewform

По дополнительным вопросам вы можете обратиться к менеджеру проекта: (8 701 211 2021, Карлыгаш).