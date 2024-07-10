Недели добра и тематические мероприятия в проекте «Марафон добрых дел»

Начиная с 9 июля 2024 года, стартовал проект «Марафон добрых дел» (далее - Марафон) направленный на развитие культуры благотворительности и волонтерства посредством личностного участия каждого казахстанца в оказании безвозмездной помощи нуждающимся.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Марафон будет проходить в период с 9 июля по 1 декабря т.г.

В рамках Марафона запланировано проведение «Недель добра и тематических мероприятий», в частности:

- с 9 по14 июля - неделя «Экологии»;

- с 12 по18 августа - неделя, приуроченная ко дню Молодежи;

- с 23 по 29 сентября - неделя, приуроченная ко дню Пожилых людей;

- с 3 по 9 октября - тематическое мероприятие, приуроченное ко дню защиты животных;

- с 4 по 10 ноября - неделя добра в направлении «Инклюзия».

Также на платформе www.qazvolunteer.kz будет размещён «Счетчик добра», который будет фиксировать общее количество «добрых дел».

В первой декаде декабря текущего года планируется проведение торжественной церемоний награждения активных участников по 10 номинациям, в том числе в специальных номинациях, таких как «Самый добрый регион», «Самый добрый коллектив», «Самое доброе учебное заведение», «Самый добрый аул», а также номинация для представителей СМИ, активно принимавших участие в освещении Марафона.

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