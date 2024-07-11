В настоящее время ТОО «МАЭК» вырабатывает около 46 000 кубометров питьевой воды в сутки при производственной мощности 52 000 кубометров. Причина снижения объемов связана с резким повышением температуры наружного воздуха и используемой для опреснения морской воды.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Температура воздуха держится на отметке 40-42 градуса Цельсия, соответственно, повысилась и температура морской воды. Все это влияет на технологический процесс опреснения воды, снижая объем выработки. Поэтому акиматом было принято решение снижать давление воды в сетях по графику. Как только объем воды увеличится, график будет отменен. Это временные вынужденные меры, - сообщил Сабит Желкушинов, первый заместитель генерального директора ТОО «МАЭК».

Жаркая погода повлияла и на увеличение объемов потребления питьевой воды. В целях стабилизации уровня питьевой воды в центральных сетях водоснабжения введено временное ограничение на работу всех автомоечных станций города. Стоит отметить, что в Актау зарегистрировано 72 автомоечных станции.

На недавнем совещании аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай поручил ускорить завершение проектов, направленных на ликвидацию дефицита питьевой воды для населения. К августу планируется завершить два проекта.

Так, строительно-монтажные работы по проекту "Увеличение мощности опреснительного завода "Каспий" с 20 тысяч до 40 тысяч кубических метров в сутки" завершены на 95 процентов. Оборудование доставлено на завод. В августе текущего года начнется подача питьевой воды жителям региона.

Также на территории ЦУВС-2 (Центральный узел водоснабжения) ТОО "МАЭК" введены в эксплуатацию установки опреснения воды мощностью 6000 кубометров в сутки. В ближайшие дни жителям города будут подаваться дополнительно 6 тысяч кубометров питьевой воды в сутки.