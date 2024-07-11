18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
478.48
517.76
5.47
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
11.07.2024, 12:42

Жаркая погода в Актау влияет на выработку питьевой воды - МАЭК

Госинформзаказ 0 0

В настоящее время ТОО «МАЭК» вырабатывает около 46 000 кубометров питьевой воды в сутки при производственной мощности  52 000 кубометров. Причина снижения объемов связана с резким повышением температуры наружного воздуха и используемой для опреснения морской воды.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

 Температура воздуха держится на отметке 40-42 градуса Цельсия, соответственно, повысилась и температура морской воды. Все это влияет на технологический процесс опреснения воды, снижая объем выработки. Поэтому акиматом было принято решение снижать давление воды в сетях по графику. Как только объем воды увеличится, график будет отменен. Это временные вынужденные меры, - сообщил Сабит Желкушинов, первый заместитель генерального директора ТОО «МАЭК».

Жаркая погода повлияла и на увеличение объемов потребления питьевой воды. В целях стабилизации уровня питьевой воды в центральных сетях водоснабжения введено временное ограничение на работу всех автомоечных станций города. Стоит отметить, что в Актау зарегистрировано 72 автомоечных станции.

На недавнем совещании аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай поручил ускорить завершение проектов, направленных на ликвидацию дефицита питьевой воды для населения. К августу планируется завершить два проекта.

Так, строительно-монтажные работы по проекту "Увеличение мощности опреснительного завода "Каспий" с 20 тысяч до 40 тысяч кубических метров в сутки" завершены на 95 процентов. Оборудование доставлено на завод. В августе текущего года начнется подача питьевой воды жителям региона. 

Также на территории ЦУВС-2 (Центральный узел водоснабжения) ТОО "МАЭК" введены в эксплуатацию установки опреснения воды мощностью 6000 кубометров в сутки. В ближайшие дни жителям города будут подаваться дополнительно 6 тысяч кубометров питьевой воды в сутки.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

6 комментарий(ев)
motor
motor
Аха по ушам, по ушам. Им самим не стыдно?
11.07.2024, 18:41
motor
motor
Аха по ушам, по ушам. Им самим не стыдно?
11.07.2024, 18:41
Aqtau_2023
Aqtau_2023
То у них туристы виноваты во всём (автогаз, вода), теперь МАЭК не справляется. Будут нести чушь до последнего, но не признаются.
11.07.2024, 12:20
Ingul
Ingul
Жаркая погода летом была ВСЕГДА. Каспий мелел уже еще больше чем сейчас, но дефицита воды не было. Горе - руководители довели хозяйство до такого состояния. Надо было думать о сбалансированном росте новых объектов и мощностей МАЭК, а не о своих карманах. А теперь вам погода, ка что-то плохому танцору, мешает.
11.07.2024, 10:59
Ohotnik
Ohotnik
Каждый год в одно и тоже время акимат рапортует о строительстве, вводе, увеличении и пр. и пр. Возьмите статьи в Ладе за последние два-три года. Сделайте анализ обещаний и поймете, что ничего не изменилось. Живем по факту на остатках построенного в советское время.
11.07.2024, 10:52
glu-info
glu-info
Увеличение мощности опреснительного завода "Каспий" с 20 тысяч до 40 тысяч кубических метров в сутки" завершены на 95 процентов. Оборудование доставлено на завод. - Это по каким нормативам доставленное оборудование считается 95% готовностью??? 95% может быть только в том случае, если СМР уже завершены и осталось закончить оформление приемо-сдаточной документации. Скоро ,по всей видимости, концептуальный проект будут считать за завершенный объект. Хотя почему скоро? Вся "Дорожная Карта" так выполнена.
11.07.2024, 08:18
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В зону СВО отправились 10 тысяч получивших российский паспорт мигрантовНовости Мира
27.06.2024, 12:40 0
Побывавшая в Европе туристка описала поездку фразой «в России в разы лучше»Новости Мира
24.06.2024, 07:59 0
Муж и жена выиграли рекордные 74 миллиарда рублей в лотереюНовости Мира
14.06.2024, 16:25 0
Казахстанцы будут по-новому платить за водуНовости Казахстана
06.06.2024, 14:11 0
Генетическая мутация: ребенок с неопределенным полом родился в Тюменской областиНовости Мира
07.06.2024, 10:07 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…