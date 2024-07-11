Нурдаулет Килыбай ознакомился с работами по модернизации опреснительного завода «Каспий»

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай ознакомился с ходом строительно-монтажных работ по установке нового оборудования на опреснительном заводе «Каспий», сообщает пресс-служба акима области.
На сегодняшний день ведётся монтаж оборудования, которое увеличит производительность питьевой воды опреснительного завода «Каспий» с 20 000 до 40 000 м3. Строительно-монтажные работы завершены на 95%. В настоящее время осуществляется доставка остального оборудования и ведутся монтажные работы. Проект планируется завершить к концу августа текущего года.
Глава региона поручил ускорить реализацию проекта, обеспечив качественную наладку и запуск оборудования.
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