18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
478.48
517.76
5.47
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
11.07.2024, 18:30

Акимат Актау: cотрудники МАЭКа неустанно трудятся, чтобы обеспечить водой горожан

Госинформзаказ 0 0

В Актау сотрудниками ТОО «МАЭК» произведен ремонт магистрального водопровода питьевой воды. Специалисты в ночь с 10 на 11 июля провели ремонтные работы, заменив два участка магистрального трубопровода питьевой воды ЦУВС-2 - ЦУВС-3 ТОО «МАЭК», сообщает пресс-служба акимата города.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Специалистами ТОО «МАЭК» проведены ремонтные работы по замене двух участков трубы диаметром 800 мм: один участок длиной 22,5 м и другой - 11,5 м. Для выполнения работ использовались 2 крана, 1 экскаватор и 1 полуприцеп. В ремонтных работах были задействованы: бригада специалистов завода по производству дистиллята и промышленного тепловодоснабжения, ремонтного завода, управления автомобильного транспорта ТОО «МАЭК».

 Сотрудники завершили ремонтные работы в 06:40 утра 11 июля. После окончания работ трубопровод находился на заполнении. В настоящее время во избежание порывов на сетях питьевой воды идёт постепенное поднятие давления на нижнюю и верхнюю зоны города. Подача воды на ЦУВС-4 осуществляется в обычном режиме, - рассказали представители ТОО «МАЭК».

 

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

2 комментарий(ев)
Kain-Livesy
Kain-Livesy
7 часов вечера, а воды до сих пор нет!!!!! "постепенное поднятие давления" будет до конца июля длиться?
11.07.2024, 14:04
Ingul
Ingul
Бестолковые руководители довели до крайности коммуникации, а отдуваются теперь работяги. Дай им Бог здоровья. Только на них и надежда.
11.07.2024, 13:51
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В зону СВО отправились 10 тысяч получивших российский паспорт мигрантовНовости Мира
27.06.2024, 12:40 0
Побывавшая в Европе туристка описала поездку фразой «в России в разы лучше»Новости Мира
24.06.2024, 07:59 0
Муж и жена выиграли рекордные 74 миллиарда рублей в лотереюНовости Мира
14.06.2024, 16:25 0
Казахстанцы будут по-новому платить за водуНовости Казахстана
06.06.2024, 14:11 0
Генетическая мутация: ребенок с неопределенным полом родился в Тюменской областиНовости Мира
07.06.2024, 10:07 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…