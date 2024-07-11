Акимат Актау: cотрудники МАЭКа неустанно трудятся, чтобы обеспечить водой горожан

В Актау сотрудниками ТОО «МАЭК» произведен ремонт магистрального водопровода питьевой воды. Специалисты в ночь с 10 на 11 июля провели ремонтные работы, заменив два участка магистрального трубопровода питьевой воды ЦУВС-2 - ЦУВС-3 ТОО «МАЭК», сообщает пресс-служба акимата города.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Специалистами ТОО «МАЭК» проведены ремонтные работы по замене двух участков трубы диаметром 800 мм: один участок длиной 22,5 м и другой - 11,5 м. Для выполнения работ использовались 2 крана, 1 экскаватор и 1 полуприцеп. В ремонтных работах были задействованы: бригада специалистов завода по производству дистиллята и промышленного тепловодоснабжения, ремонтного завода, управления автомобильного транспорта ТОО «МАЭК».