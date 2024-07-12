В Мангистауской области в рамках «Марафона добрых дел» стартовала неделя «Экология»

В первый день недели управлением по вопросам молодежной политики Мангистауской области и Мунайлинским районным молодежным ресурсным центром был проведен субботник «Таза Like».

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Цель мероприятия - формирование экологической культуры, проведение уборки, призыв жителей города к охране окружающей среды. Субботник прошел на полигоне «Мертвое озеро» в селе Атамекен.

В мероприятии приняли участие около 150 молодых людей и задействовано около 10 единиц техники. В ходе проекта из нефти вывезено около 45 тонн мусора.

Отметим, что "Марафон добрых дел " проводится с 9 по 14 июля по заказу Министерства культуры и информации РК.