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12.07.2024, 17:57

Нурдаулет Килыбай поднял актуальные вопросы региона на внеочередной сессии областного маслихата

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Сегодня, 12 июля, на внеочередной тринадцатой сессии областного маслихата с участием акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая были рассмотрены вопросы изменения границ районов, питьевой воды и экологии, сообщает пресс-служба акима области.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

В ходе сессии заместитель руководителя областного управления земельных отношений Батырбек Тажимуханов доложил о присоединении к территории области 12-мильной зоны Каспийского моря.

 В связи с поручением по присоединению к территории области земель, занятых территориальными водами, дополнительно добавляется 2 мл.360,7 тыс. га, общая площадь  территории области составит 18 млн.924,9 тыс. га. В зависимости от административного деления будут изменены границы Бейнеуского, Каракиянского, Мангистауского, Мунайлинского, Тупкараганского районов и города Форт-Шевченко, - сказал Батырбек Тажимуханов.

Также на совещании обсуждалось изменение размера оплаты за один кубометр питьевой воды в Мангистауской области. 

По словам заместителя руководителя управления энергетики и ЖКХ Мангистауской области Сериккали Канапина, средний утвержденный тариф на питьевую воду в регионе составляет 438,09 тенге за 1 кубометр. Однако, несмотря на разный тариф в каждом районе, размер платы за питьевое питание населения составляет 120/150 тенге, а оставшаяся разница субсидируется из бюджета.

На сессии депутаты попросили рассмотреть возможность установления средней цены на воду, доступной для населения.  

Подводя итоги встречи, глава региона Нурдаулет Килыбай остановился на текущих проблемах региона.

 В нашем регионе есть много вопросов, которые заслуживают внимания. Что касается экологии, то на берегах Каспийского моря гибнут тюлени. Почему на побережье Мангистау гибнут тюлени? Этот вопрос  требует изучения, необходимо выяснить причины. Затем, как видите, улицы Актау все еще перекопаны. Насколько город готов к зиме, это тоже большой вопрос. Конечно, мы прилагаем максимум усилий для обеспечения своевременной подготовки сетей теплоснабжения в максимально короткие сроки. Вернемся к питьевой воде, установка мощностью 6 тыс. кубометров на территории ТОО «МАЭК» и модернизация завода «Каспий» будут завершены в срок, согласно графику. Работа ведется.  Но, увы, мы не успели решить проблему с водой до наступления летней жары.  Но, если мы начнем август с хорошим результатом, это будет победой не только этого лета,  но и победой последующих годов, - сказал Нурдаулет Килыбай.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Xpert
Xpert
1) Ужасный запах амиака по вечерам, глаза режет, спим в жару с закрытыми окнами, потому что невозможно дышать. О какой туристической составляющей можно говорить? 2) Нет системного подхода к общественному транспорту, приоритет должен быть у автобусов-пешеходов, самокатах-потом только автомобили 3) Наимите уже проффесионального архитектора, а не этих неучей, которые уничтожили город. Планирование новых микрорайонов, все участки давно отданы коррупционными схемами застройщикам. Причем пятнами под дома, а кто потом будет строить подъездные дороги, дворы и детские площадки? Государство на деньги налогоплательщиков? Убедиться можно на aisgzk kz. 4) Нет ответственности за такие проступки у чиновников? никого не сажают, не наказывают. 5) Нет понятной программы озеленения. Дайте работу нескольки компаниям, а через время выберите лучшую из них. Начали давать 3х летние тендера, а толку 0.
12.07.2024, 18:08
Xpert
Xpert
1) Ужасный запах амиака по вечерам, глаза режет, спим в жару с закрытыми окнами, потому что невозможно дышать. О какой туристической составляющей можно говорить? 2) Нет системного подхода к общественному транспорту, приоритет должен быть у автобусов-пешеходов, самокатах-потом только автомобили 3) Наимите уже проффесионального архитектора, а не этих неучей, которые уничтожили город. Планирование новых микрорайонов, все участки давно отданы коррупционными схемами застройщикам. Причем пятнами под дома, а кто потом будет строить подъездные дороги, дворы и детские площадки? Государство на деньги налогоплательщиков? Убедиться можно на aisgzk kz. 4) Нет ответственности за такие проступки у чиновников? никого не сажают, не наказывают. 5) Нет понятной программы озеленения. Дайте работу нескольки компаниям, а через время выберите лучшую из них. Начали давать 3х летние тендера, а толку 0.
12.07.2024, 18:08
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