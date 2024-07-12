Нурдаулет Килыбай поднял актуальные вопросы региона на внеочередной сессии областного маслихата

Сегодня, 12 июля, на внеочередной тринадцатой сессии областного маслихата с участием акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая были рассмотрены вопросы изменения границ районов, питьевой воды и экологии, сообщает пресс-служба акима области.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

В ходе сессии заместитель руководителя областного управления земельных отношений Батырбек Тажимуханов доложил о присоединении к территории области 12-мильной зоны Каспийского моря.

В связи с поручением по присоединению к территории области земель, занятых территориальными водами, дополнительно добавляется 2 мл.360,7 тыс. га, общая площадь территории области составит 18 млн.924,9 тыс. га. В зависимости от административного деления будут изменены границы Бейнеуского, Каракиянского, Мангистауского, Мунайлинского, Тупкараганского районов и города Форт-Шевченко, - сказал Батырбек Тажимуханов.

Также на совещании обсуждалось изменение размера оплаты за один кубометр питьевой воды в Мангистауской области.

По словам заместителя руководителя управления энергетики и ЖКХ Мангистауской области Сериккали Канапина, средний утвержденный тариф на питьевую воду в регионе составляет 438,09 тенге за 1 кубометр. Однако, несмотря на разный тариф в каждом районе, размер платы за питьевое питание населения составляет 120/150 тенге, а оставшаяся разница субсидируется из бюджета.

На сессии депутаты попросили рассмотреть возможность установления средней цены на воду, доступной для населения.

Подводя итоги встречи, глава региона Нурдаулет Килыбай остановился на текущих проблемах региона.