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13.07.2024, 14:17

Депутаты и журналисты Мангистау ознакомились с текущим состоянием предприятий по производству питьевой воды

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12 июля депутаты областного и Актауского городского маслихатов, представители средств массовой информации ознакомились с текущим состоянием ТОО «МАЭК» и опреснительного завода «Каспий», которые снабжают население региона питьевой водой, сообщает пресс-служба акима области.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области
Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Участники пресс-тура получили ответы на вопросы о том, сколько воды сегодня производит «МАЭК», почему наблюдается нехватка воды и не поступает ли производимая вода заводом в пляжные отели.

Энергокомбинат «МАЭК» является основным предприятием, снабжающим Мангистаускую область питьевой водой. Его производственная мощность составляет 52 000 кубометра в сутки. Однако рост объектов жилого фонда и производственных предприятий увеличивает спрос на питьевой ресурс, что отражается на нехватке производимых объемов воды, говорят руководители завода.

В ближайшие дни новая установка обратного осмоса, возведенная на территории ЦУВС-2 «МАЭК», начнет поставлять жителям города дополнительно 6000 кубометров питьевой воды в сутки.

По словам директора завода по приготовлению дистиллята и производственного тепловодоснабжения ТОО «МАЭК» Дениса Саморукова, на установку обратного осмоса подается вода с месторождения Куйлус-Меловое.

Вода подается в приемный резервуар объемом 20 000 кубометров. С этого резервуара насосной группой вода отправляется на фильтры с кварцевым и марганцевым песком. После этого насосной группой подается на фильтр безопасности. Затем минерализованная вода подается на саму установку обратного осмоса, где она проходит две стадии очистки от бора и прочих примесей. Это пермеат, из которого мы на станции приготовления питьевой воды делаем питьевую воду, - рассказал Денис Саморуков, директор завода производства дистиллята и промышленного тепловодоснабжения ТОО «МАЭК».

Опреснительный завод «Каспий» также внесет свой вклад в решение проблемы дефицита питьевой воды в регионе. Напомним, 60-65 % вырабатываемой продукции отправляется потребителям Мунайлинского района, а остальной объем распределяется между потребителями Каракиянского района, аэропортом, районными войсковыми частями и объектами туризма, расположенными на Теплом пляже. В условиях дефицита питьевой воды часть энергоресурса предприятие направляет и городским потребителям. На стадии завершения проект по увеличению мощности завода с 20 000 до 40 000 кубометров в сутки.

Завершены строительно-монтажные работы и начаты дополнительные пусконаладочные работы. В конце июля включаем первую установку в тестовом режиме. В августе планируется поэтапное включение остальных установок, - рассказал директор опреснительного завода «Каспий» Нурлыбай Аккулов.

Сегодня Актау не хватает 20-25 тысяч кубометров воды в сутки. Выход на полную мощность двух   проектов даст региону дополнительные 26 тысяч кубометров питьевой воды в сутки.

Отмечается, что аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай поручил ускорить завершение объектов, направленных на ликвидацию дефицита воды.

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