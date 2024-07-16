На строительство здания Казахстанско-Немецкого инженерного института в Мангистау направят 10 миллиардов тенге

Комплексный план социально-экономического развития Мангистауской области на 2021-2025 годы утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2024 года. В этом комплексном плане предусмотрено 10 миллиардов тенге на строительство к 2025 году здания Казахстанско-Немецкого постоянного инженерного института на базе Есеновского университета, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу Есеновского университета.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Механизм финансирования реализуется через процедуру целевой передачи разработки. В настоящее время Есеновский университет совместно с немецкими университетами разработал задание на проектирование здания с указанием количества аудиторий и необходимых лабораторий.

Также от местных уполномоченных органов получено архитектурно-планировочное задание на проектирование, технические условия на присоединение сетей электро-, водо-, теплоснабжения и связи.

Эскизный проект здания был согласован и одобрен администрацией города Актау. Проектно-сметная документация готовится к экспертизе. По проекту, это будет шестиэтажное здание, общая площадь составит 25 960 кв.м. В настоящее время документы направлены на государственную экспертизу.

Напомним, в сентябре 2023 года на базе Есеновского университета открылся Казахстанско-Немецкий инженерный институт. Институт будет обеспечивать потребности отрасли зеленого водорода в Мангистауской области и готовить специалистов для Hyrasia Energy.

Hyrasia Energy (дочернее предприятие Svevind Energy GmbH) реализует проект строительства «зеленого» завода по производству водорода в Мангистауской области. Институт готовит инженеров в области альтернативной энергетики будущего и возобновляемых ресурсов по немецким стандартам.