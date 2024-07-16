В акимате Актау обсудили вопросы маркировки лекарственных средств

В акимате Актау состоялось совещание с владельцами городских аптек по вопросам внедрения маркировки и надзора за лекарственными средствами, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

В мероприятии приняли участие руководитель аппарата акима города Актау Аскар Нуржаубай, руководитель городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства Нурсеит Айладыр, представители департамента медицинского и фармацевтического контроля по Мангистауской области и владельцы аптек города.

На совещании с предпринимателями была проведена разъяснительная работа по внедрению маркировки и надзору за лекарственными средствами. Руководитель отдела контроля фармацевтической деятельности департамента медицинского и фармацевтического контроля по Мангистауской области Камшат Нуржанова отметила, что у департамента есть несколько вариантов для упрощения работы аптек в системе маркировки.

В городе функционируют 4 оптовых склада лекарственных средств и медицинских изделий, а также 164 аптеки. Основная цель внедрения цифровой маркировки и надзора состоит в предотвращении повторной продажи и контрафактных лекарственных средств, а также в повышении качества ввозимой и производимой продукции. Департамент предлагает предпринимателям несколько вариантов для упрощения работы аптек в рамках системы маркировки. Владельцы аптек могут использовать собственную электронную поддержку на портале Izmet.kz, где регистрация и авторизация в Центре электронной документации и маркировки (ЦЭДМ) осуществляются бесплатно. Кроме того, разработанным единым оператором доступно мобильное приложение «NS pharm», которое можно бесплатно скачать на смартфон и использовать для работы с камерой устройства. Розничные аптеки освобождены от оплаты за коды маркировки и имеют возможность бесплатно интегрироваться в систему маркировки, - рассказала руководитель отдела контроля фармацевтической деятельности департамента медицинского и фармацевтического контроля по Мангистауской области Камшат Нуржанова.

В завершение встречи предприниматели подчеркнули, что по прибытии маркированных лекарственных средств они намерены активно приступить к регистрации в системе. По итогам совещания были даны протокольные поручения.